Ibarreta: Programa “Búsqueda Activa Covid 19 en tu barrio”

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, sostiene la vigilancia epidemiológica por medio del activo rastrillaje, este se realiza tanto en la capital como en las distintas localidades, con el objetivo de seguir evitando la propagación del coronavirus y continuar con el progresivo descenso de casos positivos, como viene ocurriendo en todo el territorio.

En este marco, el hospital distrital de Ibarreta se encuentra implementando el Programa “Búsqueda Activa COVID 19 en tu barrio”. “Para mantener controlada la situación y el estado epidemiológico que tenemos actualmente, decidimos salir a hacer esta búsqueda activa, con recorridas por los domicilios en cada uno de los barrios y ubicándonos en puntos estratégicos, donde pueden llegar los vecinos”, informaron desde la dirección del efector.

En ese sentido, ampliaron que, respecto al último brote que hubo en la localidad, actualmente los casos se encuentran en notoria disminución. “Hay días que no sobrepasamos los cinco casos y otros que no tenemos ninguno y apuntamos a seguir así, intensificando la vigilancia por medio de esta estrategia”.

Acerca de la elección de los barrios que se visitan periódicamente con el programa, señalaron que “vamos seleccionando los que más casos de COVID positivo presentaron. Generalmente, son los barrios más populares. Cada semana trazamos un croquis y nos ubicamos el corazón de cada barrio, para así poder captar más gente para los hisopados”.

Precisaron, que con anterioridad al trabajo se realiza la difusión, vía radio y redes sociales, del barrio que se va a visitar “para que la gente esté al tanto y se predisponga para la toma de muestra. Hasta el momento venimos con muy buenos resultados porque las personas aceptan y están muy conformes con este accionar”.

“Tenemos muchos vecinos que no tienen medio de movilidad para trasladarse hasta el hospital, sobre todo los que están en los barrios más alejados. Entonces, esta es una forma de acercarnos nosotros a la gente y de acercarles este servicio que, hoy en día, es tan valioso para cuidar la salud de todos”, afirmaron.

En relación a los pasos a seguir en caso de la obtención de resultados positivos, detallaron que se procede a tomar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación y contagio del virus. “El aislamiento de la persona, la detección y seguimiento de los contactos estrechos, son fundamentales, como venimos haciendo para seguir sosteniendo la situación favorable de estos días”, recalcaron.

