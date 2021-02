Ibarreta se movilizó para pedir justicia por Gael, el niño que ingresó al hospital local con fiebre y murió

Compartir

Linkedin Print

El viernes, en el hospital de Ibarreta falleció Gael, un niño de dos años que presentaba un cuadro febril y según denuncia la familia “hubo negligencia y mala praxis”. El hecho fue denunciado ante la Policía y ya intervino la Justicia que abrió una investigación; por su parte el Ministerio de Desarrollo Humano iniciaron un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y saber si existió o no mala praxis. Asimismo, el domingo vecinos y familiares realizar una multitudinaria marcha para pedir justicia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Griselda Maza -abuela del pequeño- afirmó que la atención deficiente es una constante en el nosocomio y por eso “muchos ibarretenses salieron a las calles”.

Al relatar lo sucedido, la mujer recordó: “a mi nieto lo llevaron el jueves al Hospital de Ibarreta por un cuadro febril y dolor de garganta, desde la guardia llamaron al Doctor para que baje al nosocomio, pero éste le recetó ibuprofeno, luego lo mandaron a la casa al nene diciendo que si no mejora lo lleven nuevamente”.

“A las 5 de la mañana mi hija y mi yerno llevaron otra vez al nene al hospital porque la fiebre no bajaba, no podían llevarlo a la clínica privada porque no tienen plata. Estaban con que había que esperar al Doctor, a las 7 de la mañana el personal le tomó la temperatura a Gael y notó que tenía mucha fiebre, ya para ese momento tenía deshidratación; entonces le pusieron un suerito para hidratarlo hasta que llegue el médico que lo hizo a las 10 de la mañana, dijo que lo iban a derivar a Formosa, pero en ese momento mi nieto empeoró, lo medicaron y ahí comenzó a convulsionar. De ahí comenzó a endurecerse, lo llevaron a terapia donde finalmente termina muriendo”, aseveró.

A continuación lanzó: “no entiendo por qué los médicos no acuden cuando se los llama, si para eso están de guardia, parece que les molesta que se los llame a cada rato”.

Manifestó la mujer que el hospital local es una verdadera “desidia” y que “no voy a parar hasta que se haga justicia, y saquen a estos profesionales que no quieren atender”.

Pedido al Gobernador

“Quiero pedirle al Señor Gobernador que intervenga, él dice que los niños son los únicos privilegiados, acá me pregunto dónde están los privilegios, en el Hospital de Ibarreta hubo abandono de persona. Esto está en las manos del Dr. Insfrán, le entrego mi dolor, quiero que mire nuestro pueblo”, disparó.

Protesta

Seguidamente, contó que el domingo realizaron una masiva movilización por el caso donde estuvo presente el intendente local, Adán Jarzinsky. “La gente salió no solo por Gael, sino porque hay una suma de casos. Hay una falta de respeto total en el Hospital de Ibarreta. El pueblo se levantó, está enojado y marcha. La gente de acá sabe respetar y es tranquila porque osino esto iba a ser una tragedia. Mi nieto era una criatura llena de vida, con sus dos añitos me mandaba videos, era mi alegría”, dijo entre lágrimas.

Ministerio de

Desarrollo Humano

Teniendo en cuenta lo ocurrido, ayer durante la conferencia que brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, el ministro a cargo de Desarrollo Humano, Dr. Aníbal Gómez dijo que “el domingo se constituyó un equipo conformado por médicos y abogados del Ministerio para iniciar un sumario administrativo, para deslindar responsabilidades y ver si existió mala praxis o no; se tomó la determinación de intervenir el hospital”.

Agregó que también intervino la Justicia. “Así que por dos vías se investigará el hecho que ocasionó esta situación y por supuesto si el personal del nosocomio tuvo que ver o alguna responsabilidad recibirán las sanciones”, asintió el funcionario y comentando además que la responsable de “poner un orden en ese hospital hasta tanto se aclare esta situación y reordenar el funcionamiento de ese nosocomio” será la Dra. Eugenia Ruiz.

Defensoría del

Pueblo de Formosa

Asimismo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa por intermedio de su Dirección de Salud y Medicamentos solicitó a las autoridades competentes del Ministerio de Desarrollo Humano y a la directora del Hospital de Ibarreta, Dra. Karina Luna “el inmediato apartamiento de los profesionales médicos que intervinieron en las primeras atenciones de Gael”.

“Desde el Organismo de la Constitución se requirió además que Desarrollo Humano de la provincia a cargo del Dr. Aníbal Gómez investigue las denuncias de graves irregularidades de las cuales se ha tomado conocimiento a raíz del lamentable suceso, y que es necesario deslindar responsabilidades en este hecho”, se dejó en claro.

Sobre el particular, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, remarcó que “la gravedad de la denuncia realizada por los familiares del niño amerita la intervención directa de la Cartera de Salud disponiéndose como primera medida, conforme a la normativa vigente, el cese inmediato de actividades de los profesionales involucrados en el hecho, así como la apertura de una línea de investigación que se centre no solamente en el proceder de los médicos responsables de la atención del niño fallecido, sino que amplíe el espectro investigativo a otros hechos y aspectos sanitarios que la comunidad de Ibarreta está requiriendo que sean develados, en defensa de la vida y la salud de todos los vecinos”.

“Esperamos que se actué con la celeridad que el caso requiere”, insistió Gialluca pues “entendemos que la gente de Ibarreta no solamente está pidiendo que se esclarezcan las causas de la muerte del menor, sino también, de corresponder, la pronta sanción para los profesionales de la salud involucrados; así como cambios sustanciales de fondo en la atención del nosocomio de la localidad y corregir errores que se vendrían produciendo en el mismo”.

“Es necesario que todos los nosocomios de la salud pública en sus distintos niveles atiendan a la gente con un trato digno y profesional, pues quienes trabajan en ellos, no pueden ni deben desentenderse nunca de la salud física y psíquica de cualquier persona. Además, se hizo saber a los familiares de Gael, que poseen las puertas abiertas de la defensoría del Pueblo para obtener cualquier asesoramiento jurídico gratuito que necesiten”, cerró el Defensor.

Compartir

Linkedin Print