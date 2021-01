Ibrahimovic rompió el silencio tras su violento cruce con Romelu Lukaku

Compartir

El cruce que protagonizaron Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic durante el clásico de Milan disputado en los cuartos de final de la Coppa Italia generó repercusión a nivel mundial. Luego de ser acusado por supuestamente emitir comentarios racistas, el delantero sueco no se quedó callado y publicó un tuit en su red social para contradecir estos dichos.

“En el mundo de Zlatan no hay lugar para el racismo. Todos somos de la misma raza, todos somos iguales! Todos somos jugadores, unos mejores que otros”, escribió el futbolista del Milan. Además, debajo del mensaje dejó un link que lleva a un posteo que publicó hace un año y que está referido al mismo tema.

Vale recordar que el conflicto se generó a pocos minutos de que termine la primera mitad. Lukaku recibió una falta y levantó enojo con Alessio Romagnoli, central del Rossoneri. Luego, se cruzó con Zlatan quien mientras se alejaba lentamente le tiró toda la bronca encima. Ahí, las dos figuras se pusieron cara a cara y comenzaron a insultarse. El medio italiano La Gazzetta dello Sport logró leer los labios y traducir algunas de las frases de los protagonistas se cruzaron dentro del campo de juego.

Según el citado diario, el primero en atacar fue Ibrahimovic con un insulto en referencia a cuando el belga estaba negociando su renovación con el Everton: “Ve a hacer tus rituales vudú de m… en otro lugar. Burrito”. El dueño del cuadro inglés, Farhad Moshiri, reveló que el delantero había acusado este tipo de rituales para no llegar a un acuerdo y terminó emigrando al Manchester United.

A continuación, el cruce verbal continuó hasta estar cerca del túnel que lleva a los vestuarios pero la primera frase del sueco fue la que levantó quejas en las redes sociales. El jugador del Milan siempre demostró públicamente estar en contra del racismo en varias ocasiones y sintió inadmisible que lo acusen de semejante agravio.

Finalmente, fue victoria 2-1 del conjunto Nerazzurri con goles de Lukaku de penal y Christian Eriksen de tiro libre. El belga todavía no habló sobre el tema fuera de la cancha. Su única publicación en las redes sociales es una foto junto a todos sus compañeros celebrando el histórico cruce que les dio el boleto para las semifinales de la Coppa Italia.

Desde el Inter aguardan una resolución de la Federación Italiana de Fútbol para decidir si toman cartas en el asunto. Por el lado del Milan, no se han manifestado al respecto.

