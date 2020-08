IFE 3: iniciaron pagos en sucursales del Banco Formosa y operativos especiales en el interior

Compartir

Ayer inició el cronograma de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3 por ventanilla en sucursales del Banco Formosa y también los operativos especiales en localidades del interior provincial.

Así lo manifestó el ingeniero Ricardo Oviedo, titular de la UDAI Formosa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

“A partir de este martes 18 de agosto se despliega lo que es el cronograma de pago del IFE 3 en las sucursales del Banco Formosa, a través de ventanilla, en el horario de 7 a 14 horas, a todas aquellas personas que son beneficiarias y que no corresponden a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo, ya que estos comenzaron a cobrar el pasado 10 de agosto y así lo harán hasta el 24 de agosto, según la terminación del documento”, explicó el funcionario.

Es así que este martes 18 inició el pago del IFE para las personas que posean DNI finalizados en cero y cuyo apellido se encuentre comprendido entre la A y la L.

A su vez, el miércoles 19 se proseguirá con la terminación cero de los documentos, con los apellidos de las letras M y Z; en tanto que el jueves 20 y el viernes 21 se avanzará con los documentos finalizados en uno, en apellidos de A a L y M a Z.

“El cronograma va desde el 18 de agosto al 14 de septiembre y se trata del más anticipado que existe a nivel nacional. Todavía no hay ninguna provincia que haya comenzado a pagar el IFE para aquellos beneficiarios que no son de la AUH”, marcó.

Hizo notar que “a nivel nacional recién inicia el cronograma el 25 de agosto y se extiende al 24 de septiembre”, mientras que en Formosa “el Gobierno provincial realizó las gestiones ante la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, y en forma coordinada con el organismo nacional, la Policía Provincial y los Municipios han logrado adelantar el cronograma de pagos”.

Operativos en el interior

A su vez, Oviedo refirió que este martes también iniciaron los operativos especiales de pago del IFE 3 en el interior provincial.

“Comenzamos en las localidades de Pozo del Tigre y Laguna Naineck, siguiendo este miércoles 19 en Laguna Yema y El Espinillo, el jueves 20 en Buena Vista, Siete Palmas y Pozo de Maza y el viernes 21 en Los Chiriguanos, Pozo del Mortero, Juan G. Bazán, Tres Lagunas y Palma Sola”, puntualizó.

La semana próxima se reanudará con Posta Cambio Salazar, Guadalcazar y Riacho He Hé (lunes 24); Colonia Pastoril y Estanislao del Campo (martes 25); San Martín Dos, Fortín Lugones (miércoles 26); Villa General Güemes (jueves 27), finalizando en Misión Tacaaglé (viernes 28).

Aclaró que el cronograma de pago para las localidades del corredor sur iniciará el próximo martes 25 de agosto, en Subteniente Perín, Gran Guardia y San Hilario; continuando el día 26 en General Lucio V. Mansilla y Villa Escolar; el 27 en Misión Laishí; el 28 en Tatané y Herradura; el 31 en Mayor Villafañe, culminando el 1º de septiembre en Villa Dos Trece.

En ese sentido, recordó que el pago del beneficio en estas localidades se realiza en las comisarías, donde se hacen presentes el Banco Formosa, REFSA Telecomunicaciones, la Policía Provincial, los Municipios o Comisiones de Fomento y el Gobierno provincial, quien es el que coordina toda la tarea.

Contención social

El funcionario puso en valor la inversión materializada por el Gobierno Nacional para concretar el pago del IFE 3, remarcando que “estamos hablando de una población de 165 mil beneficiarios, lo cual a razón de $10 mil por persona significa un ingreso total para la provincia de más de $1650 millones. Es un aporte muy importante que hace el Estado Nacional para paliar parte de lo que es esta crisis, permitiendo el mantenimiento y la reactivación de la actividad económica en cada pueblo del territorio”.

Finalmente, reiteró que “la gente del IFE 3 es la misma que ya cobró el IFE 1 y 2 y hasta ahora no hay ninguna novedad respecto a nuevas inscripciones”, cerró.