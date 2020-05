Compartir

Linkedin Print

El IFE debería ser más amplio y abarcar diferentes sectores vulnerables. Por ejemplo tengo una jubilad de 84 años que cobra solo la mínima y tiene con ella una hija de 60 años que la cuida y no tiene trabajo, las dos apenas subsisten y no hay ni tarjeta alimentaria, ni IFE ni nada para ninguna. Este país mantiene extranjeros desde hace años y descuida a sus abuelos. Es una cosa que no cambia sea el gobierno que sea.