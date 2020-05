IFE: el ministro Jorge Ibáñez informó el nuevo cronograma de pago por ventanilla

Compartir

Asimismo, anunció que la semana que viene la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se reunirá con los distintos representantes de la cadena formadora de precios

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Ibáñez, puntualizó sobre el nuevo cronograma de pago por ventanilla en todas las sedes bancarias del Banco de Formosa SA.

En el marco de la conferencia de prensa de este sábado 16 del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera de Economía manifestó: “El cronograma de pagos del IFE ha sufrido una modificación”, recordando que en una primera instancia “los beneficiarios que cobran por ventanilla en todas las sedes del Banco de Formosa lo hacían de acuerdo a la terminación de sus DNI en dos días”.

“Lo que está ocurriendo es que el Banco tiene capacidad para pagar en un solo día, por lo tanto así se ha resuelto que se pueda hacer. En un solo día van a pagar por ventanilla –cajero presencial- la terminación del DNI de ese día”, pormenorizó.

Este cambio permitirá “además de lograr que los beneficiarios tengan los $10.000 antes de tiempo, lo cual es muy bueno e importante, terminar el cronograma antes del inicio del cronograma de pagos de la provincia, es decir, de jubilados y activos, ya que este mes también se tiene que hacer el pago del medio aguinaldo, entonces hacer una superposición no sería lo más conveniente”.

Cronograma

Según lo puntualizó el ministro Ibáñez, el día lunes 18 cobrarán por ventanilla las personas con DNI finalizados en 2 y 3; el martes 19 será el turno de los que posean documentos con terminación 4; y el miércoles 20 DNI terminados en 5.

El jueves 21 cobrarán los que tengan DNI con finalización en 6 y, finalmente, el viernes 22, los que posean documentos terminados en 7.

Precios máximos

Asimismo, el titular de la cartera de Economía señaló que “de acuerdo a noticias que ya están en todos los medios continuaría por un mes más el Programa de Precios Máximos”.

“El tema de los precios es uno de los que más se comenta en todos los medios periodísticos y tal vez en todo el quehacer de la vida diaria, después de todas aquellas preocupaciones relacionadas directamente con la salud de las personas”, indicó el funcionario.

“Los precios son aquellos que golpean en el bolsillo de todos los formoseños y los argentinos –advirtió-. Este viernes, cuando dimos a conocer la variación mensual de acuerdo a la fuente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de 12 divisiones de los distintos precios vemos que lamentablemente alimentos y bebidas no alcohólicas están muy por arriba del promedio general de la inflación”.

Precisó que “en números, la inflación general está en el 1.5% y alimentos en el 3,2%”, analizando que “vemos que nuestra región, el Noreste, casi de la misma manera que la región hermana del Noroeste, tiene una gran diferencia respecto de los precios de cualquier otra región de nuestro país, ya sea la Pampeana, el AMBA o la Patagónica”.

En ese sentido, respecto de las variaciones de precios, contrastó que “con respecto a abril y el mes anterior en nuestra región Noreste, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 3.6%, está únicamente por debajo de la región hermana del Noroeste, es decir, en el Norte es donde los precios aumentan mayoritariamente”.

En este punto marcó que “es allí donde el Estado Nacional y los Estados provinciales vamos a colocar políticas más que activas para tratar de frenar la escalada de los precios, ya que de nada vale que prorroguemos un listado de precios que se consensua en Buenos Aires y luego nos lo trasladen a nosotros hasta el 20 de junio si no logramos parar la inflación”.

En esta línea, el ministro Ibáñez informó que para tratar estos temas la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se reunirá la semana que viene con distintos representantes de la cadena formadora de precios.

“Creemos que no hay motivos para que aumenten los precios de las cosas que la gente necesariamente más consume, con un congelamiento de tarifas, tasas bancarias en descenso y con la cuarentena que tenemos por la pandemia del COVID-19”, concluyó.