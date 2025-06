Iker Muniain no volverá a jugar en San Lorenzo

El vasco ejecutará la cláusula gatillo que le permite culminar su contrato seis meses antes y no volverá a vestirse de azulgrana.

Como un auto viejo al que hace mucho no le prestan atención y lo maltratan, San Lorenzo se va desarmando y va perdiendo en el camino componentes vitales. Perdió a su presidente, Marcelo Moretti, que debió tomarse licencia acusado de corrupción. Perdió al técnico que le devolvió la ilusión en medio del caos, Miguel Angel Russo, que eligió irse a Boca. Y ahora, como si todo eso fuera poco, se quedó sin su capitán y máxima figura: Iker Muniain ejecutará la cláusula gatillo y no volverá a vestirse de azulgrana.

El vasco de 32 años tomó la determinación de no seguir en el Ciclón. Desde la semana pasada se había alertado sobre la posibilidad de no regresar de España, donde Muniain se encuentra compartiendo el descanso junto a sus hijos. Justamente la lejanía de sus familiares más directos es uno de los factores que influyen en su decisión, pero hay otras cuestiones que pesaron también.

La situación caótica en la que está sumergido el club de Boedo sin duda alguna hizo su mella en el volante ex Athletic Bilbao. A lo largo de los 9 meses que estuvo en San Lorenzo, Iker disputó un total de 25 partidos y marcó 4 goles. Pero vivió mucho más que lo estrictamente futbolístico.

Hizo un curso intensivo para experimentar todas las sensaciones de la liga argentina que incluyó, entre otras cosas, un apriete de la barra brava, una huelga por falta de cobro, recibir la ovación de los hinchas y también los reproches, discutir con los dirigentes por promesas incumplidas y pelear un campeonato hasta la semifinal.

Ahora optó por hacer uso de la cláusula que figuraba en su contrato para salir de manera unilateral seis meses antes de lo firmado (su vínculo vencía a fin de 2025). Se espera que de cara al fin de semana el propio jugador haga pública la noticia a través de un comunicado o, incluso, no se descarta que se tome un avión para despedirse de sus compañeros y realice una conferencia de prensa en la Argentina.

Puertas adentro, en San Lorenzo hay sensaciones encontradas. Está el lamento mayoritario de los simpatizantes quienes siempre lo recibieron con los brazos abiertos y querían seguir disfrutando de su fútbol de pinceladas de calidad. En el plantel también se sentirá su ausencia ya que era muy querido por grandes y chicos. Entre los directivos, en tanto, hay quienes piensan que, dejando de lado lo deportivo, al club se le hacía cada vez más complicado sostener su elevado salario y esto en cierto modo llega como un alivio económico.

Según supo Clarín, ningún dirigente se comunicó en las últimas horas con Muniain para tratar de convencerlo para continuar. Sí lo había hecho la semana pasada Damián Ayude, el sucesor de Russo. Iker le avisó que no arrancaría la pretemporada junto al resto y que estaba considerando no volver de manera definitiva.

Al margen de la lejanía de sus hijos, todo el escándalo del morettigate, sumado a las deudas y promesas incumplidas de la dirigencia y el adiós de Russo, un DT con quien generó una gran confianza, inclinaron la balanza para bajarle la persiana a su etapa en el fútbol argentino.

Lo que no se sabe todavía es cómo seguirá su carrera y si seguirá… Es que en estos días, cuentan desde su entorno, que evaluará los pasos a seguir. Esto incluye un posible retiro de la actividad profesional. Por lo pronto, San Lorenzo ya sabe que también perdió a Iker.