Iluminación del kartódromo: explicaron desde la UCAP que la licitación se cayó “por falta de oferentes”

Compartir

Linkedin Print

La doctora Graciela Beatriz Blazek, directora de Legal y Técnica de la UCAP (Unidad Central de Administración de Programas), en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que la licitación pública para la iluminación del kartódromo que se iba a realizar ayer, quedó “sin efecto” debido a la falta de oferentes.

Cabe señalar que la misma había generado gran polémica, teniendo en cuenta que se iban a destinar más de 21 millones de pesos para iluminar el lugar que está sin uso y que por las medidas sanitarias, seguiría así un largo tiempo más.

“No se va a realizar la licitación de la iluminación del kartódromo porque no hay oferentes, esta licitación queda sin efecto, oportunamente se hará un nuevo llamado, no es algo automático, se efectúa otro con las mismas características con publicaciones en el diario, en el boletín como establece la Ley de Obras Públicas”, explicó la letrada.

Asimismo aseguró que las licitaciones públicas, similares a la que quedó sin efecto, “se hacen con la presencia en menor medida de los funcionarios de la UCAP, tenemos que respetar las distancias y con la certificación del acto como lo prevé la Ley de Obras Públicas con un escribano mayor del gobierno que viene de manera presencial solo, sin secretario, respetando las distancias, además el acto siempre está documentado, hay una persona que filma, saca fotos de quienes están presentes y escriben el acta que una vez que se hace la apertura de las ofertas se hace constatar esta situación especial de que los oferentes no se encuentran presentes por protocolo covid, algo de lo que ellos están notificados en el momento en que se les comunica la fecha y todo lo demás”.

Para finalizar expresó que para la iluminación del kartódromo, “tengo entendido que se vendieron pliegos, no tengo conocimiento en profundidad porque estos días estuve con un problema de salud, no participé de manera directa”.

Compartir

Linkedin Print