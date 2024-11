Imágenes de las vacaciones de Wanda Nara, L- Gante y su hija en Río de Janeiro

Río de Janeiro se convirtió en el escenario de la primera escapada al exterior de Wanda Nara y L-Gante, una pareja que mantuvo atentos a sus seguidores y a la prensa. La empresaria y el cantante argentino llegaron el jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde, relajados y sonrientes, respondieron brevemente las preguntas sobre su relación y sobre la pequeña Jamaica, hija del artista, que los acompañó en esta aventura.

“Estoy bien, tranquilo. Aprovechando el tiempo de vacaciones; vamos a disfrutar unos días”, explicó el cantante con su inconfundible estilo directo y sin rodeos. Luego, mirando de reojo a Wanda y agregó: “Me segundea mi compañera, y yo estoy para pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”.

A su vez explicó: “Este viaje es para desconectar, para estar con Jamaica. Se me ocurrió a mí arrancar para Brasil”. Luego, fiel a su estilo y con una frase que resonó en cada rincón del aeropuerto, declaró lo que siente por la conductora: ”Enamorado no, hasta las manos, hasta las bolas”.

Horas después, la pareja aterrizó en Brasil y comenzó a compartir a través de las redes sociales detalles de sus primeras horas en el país vecino. Junto a su representante, Maxi El Brother, y acompañados por dos amigos, Wanda y L-Gante hicieron evidente su entusiasmo en cada publicación. Para ambos, la ciudad carioca ofrecía el entorno perfecto para dejar en claro su vínculo y descansar unos días.

Wanda fue la primera en dejar registro de su estancia a través de Instagram, donde la siguen más de 16 millones de personas. Desde un balcón con vista al océano, la empresaria publicó una foto en la que aparece sosteniendo una bebida típica brasileña, en una imagen que exuda tranquilidad y una conexión especial con el mar. Esta fue la primera postal de una noche que compartiría con L-Gante, quien optó por mostrar a su manera la espectacularidad de su alojamiento y de la ciudad.

Por su parte, el cantante compartió varias historias en su cuenta, mostrando la vista desde su habitación de hotel, en la que se podía ver el imponente morro y las famosas favelas cariocas, junto a una piscina iluminada que brillaba al lado del mar. Su entusiasmo, por ser la primera vez en Río, reflejó el de quien descubría un paisaje nuevo y un ambiente diferente, propicio para la intimidad y el descanso.

L-Gante no solo centró su atención en su pareja, sino también en su hija de tres años, a quien dedicó varios momentos de su tiempo. Mostró a la pequeña entretenida, jugando con plastilina antes de cenar, en un instante que reflejaba la cotidianidad que el cantante intenta mantener en su vida. Más tarde, subió una foto en la que se le veía paseando con su hija en brazos por las calles de Río, disfrutando de la frescura de la noche brasileña.

Estos instantes fueron especialmente significativos para el cantante, quien no dudó en demostrar su orgullo por compartir estos momentos con Jamaica. En un video, mientras admiraba el paisaje desde su habitación, L-Gante se expresó de manera espontánea y auténtica: “Allá está el Cristo Redentor, ahí la playa, acá te dan escabio gratis. Jamaica, saludo para el barrio”. Con esta frase, el cantante logró resumir su satisfacción por el viaje y la conexión con sus raíces, en un tono cercano a sus seguidores.

En ese sentido, este primer viaje de Wanda y L-Gante al exterior como pareja fue rápidamente reflejado en redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron a las publicaciones de ambos. Mientras Nara optó por un estilo discreto en sus publicaciones, Elian no dudó en mostrar más detalles del entorno y de su experiencia en Río.