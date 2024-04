Imagine Dragons vuelve con un nuevo álbum y anuncian gira

Imagine Dragons, el reconocido grupo pop originario de Las Vegas, anunció el lanzamiento de su muy esperado sexto álbum de estudio, Loom. El nuevo proyecto se lanzará el 28 de junio, marcando el regreso de la banda dos años después del éxito de su doble álbum Mercury – Acts 1 & 2. El anuncio despertó gran interés al tratarse del primer trabajo discográfico desde que el vocalista y líder Dan Reynolds pusiera fin a su matrimonio con la cantante Aja Volkman.

En total, el álbum se compone de 10 canciones, en las que se incluye “Eyes Closed”, sencillo publicado hace dos semanas. El mensaje principal que recorren los temas se centran en el proceso de aceptación, de lo positivo y negativo que está por venir. La producción fue un trabajo conjunto con sus colaboradores habituales, el dúo sueco Mattman & Robin.

El título, que al español se traduce directamente como “avecinar”, tiene múltiples interpretaciones. “El hecho de que algo se avecine no significa necesariamente que sea malo. Podría ser bueno. Me encanta la idea del doble significado, de ser una especie de tapiz”, afirmó Reynolds para The Associated Press.

La ambigüedad también se refleja en la portada del disco, que muestra en el centro a un sol asomándose por el horizonte, mientras dos personas se encuentran de pie en los lados opuestos. “Realmente no puedes distinguir si es un atardecer o un amanecer. Eso lo resume temáticamente cuando lo escucho”, agregó.

La banda, conformada además por el guitarrista Wayne Sermon, el bajista Ben McKee, y el baterista Daniel Platzman, entra a un punto de inflexión con este nuevo proyecto, ya que decidieron cambiar su enfoque habitual de creación. Según contó Reynolds: “Por lo general, iniciamos el disco con un montón de demos que ya hemos producido y hecho por nuestra cuenta. Pero en este tuvimos un montón de demostraciones y simplemente desechamos todo y comenzamos con borrón y cuenta nueva”.

Para promocionar Loom, el grupo emprenderá una gira por Norteamérica que iniciará el 30 de julio en el Freedom Mortgage Pavilion de Nueva Jersey, y finalizará el 22 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Reynolds mencionó que los tours son esenciales para el grupo, describiéndolas como un acto de terapia colectiva. “Se trata de un montón de personas juntas en una habitación dándose cuenta de que no están solas con sus sentimientos. No necesito que se sientan felices o tristes ni nada por el estilo. Sólo quiero que miren a su alrededor y vean que otras personas sienten igual que ellos”, remarcó.

16 años de Imagine Dragons

El viaje discográfico de Imagine Dragons comenzó con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, Night Visions, en 2012. Este debut fue un éxito rotundo, impulsado por el sencillo “Radioactive”, que ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Rock.

Siguiendo su recorrido, en 2015 se publicó Smoke + Mirrors. Este segundo álbum exploró temas más oscuros y personales, reflejando las luchas internas y los desafíos a los que se enfrentaban sus miembros. A pesar de recibir una recepción mixta de los críticos, alcanzó el número uno en el Billboard 200, consolidando su popularidad entre el público.

En 2017, Imagine Dragons reveló Evolve, con hits como “Believer” y “Thunder”. La temática de este trabajo fue un testamento de resiliencia, optimismo e himnos empoderadores, los cuales recibieron una certificación de doble platino en los Estados Unidos.

Un año después, llegó Origins, considerado por muchos como un álbum complementario. El quinto disco, Mercury – Acts 1 & 2, lanzado en dos partes (2021 y 2022), fue una ambiciosa obra que abordó la angustia, la tragedia personal y la lucha de Reynolds contra la adicción y depresión.