Imhoff: » Mi salida de Racing significa un montónde cosas. De amistades, de historias y de anécdotas»

En su despedida a pura emoción de Racing 92, Juan Imhoff dialogó en exclusiva con Scrum y se expresó acerca de su último partido en el equipo francés, como así también de su futuro y la ventana de julio. En primer lugar, el wing se refirió a lo que fue la derrota ante Bordeaux en los cuartos de final del Top 14: «El rugby es un deporte muy justo, gana el mejor y el que trabaja más y toma mejores decisiones. Bordeaux fue eso, estaba mejor preparado y con un poco más de hambre. Es duro, pero es la realidad y lo que tiene el Top 14 en Francia: es un torneo tan complicado que a veces los equipos al final llegan con más o menos energía. Hicimos un gran esfuerzo para clasificarnos y se vio que el resultado no se iba a dar vuelta nunca».

Acerca de no haber podido disputar el partido, el wing comentó: «Decisiones. Lo hablé con el head coach y él necesitaba un equipo para un estilo de juego que él quería hacer. Yo lo entendí perfecto, no tengo problema. Hasta el sábado en el Captain’s Run traté de entrenarme de la mejor manera para cambiar de opinión. Es el rugby, está perfecto. Hoy quizás no funcionó el plan pero yo, como hincha y jugador, entrené todo lo que tenía y no se me dio».

En cuanto a su despedida de Racing 92, Imhoff reflexionó: «Significa un montón de cosas. De amistades, de historias y de anécdotas. Pasé de ser un jugador contratado por este club a ser un hincha y fanático. Hice de este club mi casa, por eso tantas emociones. Le doy gracias a Racing, a Rosario, a Duendes y a mi país por haberme dado la oportunidad de expresarme y hacer esta carrera, con 13 años en este club que fueron increíbles».

Además, el argentino se expresó sobre qué decisión tomará en torneo a su futuro: «Con mi futuro, primero dije que iba a terminar la temporada acá en Racing 92. Estoy tan enganchado con este club emocionalmente que iba a ser imposible tomar una decisión antes. A partir de ahora me voy a poner en modo decisiones. Tengo ganas de seguir jugando, estoy seguro. Así que voy a buscar la forma de buscar la mejor opción para mí y para mi familia. Primero a descansar, está todo dado para jugar en Barbarians la semana que viene. Después a seguir entrenando y disfrutando lo que hago».

Por último, el back habló sobre la ventana de julio que disputarán Los Pumas ante Francia: «Increíble, a quién no le hace soñar una ventana contra Francia. Vuelvo a repetir, estoy a disposición de lo que el entrenador quiera. Me sigo entrenando y si creen que puedo aportarle al equipo ahí estaré con muchas ganas. Sino seré un hincha y estaré del otro lado. El rugby me enseñó eso, lo que es el trabajo en equipo».