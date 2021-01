Impactante derrota por nocaut de Conor McGregor ante Dustin Poirier

Compartir

La UFC confirmó nuevamente que es una de las disciplinas más interesantes del mundo por la imposibilidad de pronosticar un combate. La paridad entre Conor McGregor y Dustin Poirier posó millones de ojos en el evento que se desarrolló en Abu Dhabi y tuvo un imponente desenlace: el norteamericano venció al irlandés por KO en el segundo round con un cierre brillante.

Cada uno trató de dominar durante el primer round en el terreno que creyó sentirse más cómodo. Erguido, Conor impuso condiciones desde la distancia con el poder y la certeza de sus puños. Previamente había sufrido un derribo de Dustin, que no logró ser convincente y quedó trabado durante más de un minuto con el irlandés y poco pudo hacer para desgastarlo. En cambio, McGregor logró conectar dos poderosos golpes de derecha cuando estaban ambos de pie.

Durante el inicio del segundo round la tendencia se intensificó: McGregor parecía dominar a su gusto el trámite del combate, pero la autoridad de los goles de Poirier fueron los encargados de firmar el desenlace ante el delirio de las dos mil personas que lograron conseguir su entrada para estar en el recinto en el primer combate de UFC con público desde el inicio de la pandemia.

El luchador de 32 años conectó uno, dos, tres y más golpes limpios en la cara del irlandés que comenzó a tambalear, al mismo tiempo que mostraba alguna dolencia en sus piernas. El corazón guerrero del emblema de la UFC lo empujó a sacar algunos golpes sin destino que sólo abrieron más su guardia. Dustin aprovechó, conectó el mentón de su excéntrico rival y lo dejó tendido en el suelo. No había marcha atrás.

“Sus patadas fueron buenas. Mi pierna estaba herida y no estaba tan cómodo como necesitaba. Por supuesto que voy a volver. Eso es lo que haré. Estoy destrozado, esto es difícil de tragar. Solo quiero volver al hotel y relajarme con mis hijos”, reconoció Conor que había tenido una última presentación brillante con un KO en 40 segundos ante Donald Cowboy Cerrone en enero del 2020.

La carrera de uno de los especialistas en artes marciales mixtas más conocidos del planeta está ahora con 22 victorias y 5 derrotas, contabilizando que en 2016 fue superado por Nate Diaz en un recordado evento y en 2018 cayó ante Khabib Nurmagomedov en un escandaloso combate.

Poirier no dudó: reclamó la corona mundial. “Creo que esta fue la pelea por el título, soy el campeón ahora”, advirtió desde el octágono teniendo en cuenta que el dueño del título Khabib anunció su retiro de la disciplina tras la victoria ante Justin Gaethje en octubre del año pasado. El ranking de la categoría ligeros tiene actualmente a Gaethje en el número 1, a Poirier en el 2 y Charles Oliveira en el 3.

El norteamericano le sumó otro tilde verde a sus estadísticas con este éxito en la UFC257: cuenta con 27 victorias con 13 KO y 7 sumisiones. Además, fue derrotado 6 veces y su última caída fue frente a Khabib en 2019.

Uno de los detalles que tuvo la velada es que fue la gran revancha entre Conor y Dustin tras la victoria del irlandés por KO en Las Vegas durante septiembre del 2014.

Según informó el medio Forbes, The Notorious hizo un gran negocio con esta presentación: se llevó una bolsa de 5 millones de dólares y estimaron que sumará otros 20 millones por el Pay Per View. Para el norteamericano la cifra inicial es de 1 millón de dólares, más un breve recorte del PPV.

