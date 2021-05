Impactante revelación de Patricia Sosa: “Tengo en el teléfono la foto de mi papá que me sacó un medium”

Compartir

Linkedin Print

Patricia Sosa tiene una relación muy cercana con el mundo espiritual y en el último tiempo ha revelado algunas de sus experiencias. Esta vez, reveló algo impactante: un medium le sacó una foto en la que se aparece su padre.

“Hace no tanto fuimos con Lucia Galán a visitar a un amigo de Lucía que es medium, pero fuimos a charlar no fuimos a preguntar nada. Estábamos ahí y de repente a mí me empezó agarrar taquicardia. El señor nos dice: ‘acá hay presencias’, después agarró su máquina de fotos y empezó a sacarnos fotos a todos -de repente, aparece en mi foto mi papá sentado al lado mío y mi papá está muerto. Yo tengo en el teléfono la foto de mi padre”, contó la cantante.

Sosa aseguró que en la foto su padre tiene un saco violeta y se ve como un hombre de 50 años. “Me explicaron que ellos se presentan como se sienten más cómodos”, dijo.

“El más allá está más acá y no nosotros no lo queremos creer”, manifestó la cantante, que además recordó una anécdota con sobrenatural un viaje al Cerro Uritorco que le cambió la vida. “A las dos de la mañana unas luces nos empezaron a seguir luces. Yo no vi nunca un plato volador, si vi luces que son de otro plano”, aseguro.

Patricia detalló que la señora que las guiaba explicó en ese momento que esas luces eran “naves tripuladas, personajes sutiles”. Y más tarde, mientras repetían mantras, les dijo que se comunicaba telepáticamente con esas presencias y que le estaban pidiendo que cante.

Patricia cantó en el medio del cerro y el shock más fuerte lo tuvo después. “Yo canté y canté, y de repente fue como si quince autos se pusieran en frente y te prendieran los focos. Eran muchas luces”, narró la artista y aclaró: “Eso fue la absoluta certeza de que convivimos con gente de otro plano. Plano, no digo planeta”.

Compartir

Linkedin Print