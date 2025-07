Impacto en la MLS: Inter Miami confirmó la contratación de Rodrigo De Paul

Inter Miami generó un cimbronazo en el mercado de pases de la Major League Soccer (MLS). Las Garzas se acaban de hacer con la contratación oficial de Rodrigo De Paul, luego de que Atlético de Madrid realizó la confirmación de la transferencia a través de sus redes sociales. La llegada del Motorcito de la selección argentina representa uno de los grandes movimientos en la ventana de transferencias del certamen estadounidense y se convertiría en jugador franquicia del equipo de Fort Lauderdale. De esta manera, el mediocampista dejó atrás su paso por el Colchonero de Diego Simeone para sumarse al vestuario liderado por Lionel Messi.

El conjunto Rojiblanco anunció el final de las negociaciones con una publicación en sus canales oficiales: “Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el Inter Miami”.

Además, la entidad de Florida empezó a palpitar la llegada de su flamante refuerzo con un video de 10 segundos subido en su cuenta oficial de X (ex Twitter), durante el cual se escucha el ruido de un motor, y justamente el posteo es acompañado por una elocuente frase que hace honor al apodo del campeón del mundo: “El motor está encendido”.

A continuación, Atlético Madrid le envió un mensaje a De Paul con vistas a su paso por el fútbol norteamericano: “El mediocentro argentino afronta así un nuevo reto en su carrera deportiva y cierra una etapa de cuatro temporadas como futbolista rojiblanco. Desde nuestro club le deseamos mucha suerte a Rodrigo de Paul en sus futuros proyectos personales y profesionales”. El volante llegó a la entidad a mitad de 2021. En este lapso, disputó 187 partidos con esta camiseta con 14 goles y 26 asistencias. A lo largo de su ciclo, no pudo ganar ningún título.

Según informó previamente el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, Las Garzas desembolsaron una cifra aproximada a los 15 millones de euros (casi USD 18 millones) por la transacción, además de que el mediocampista firmará un contrato por cuatro temporadas. De esta manera, el volante de 31 años dejará el club madrileño antes de que finalice su contrato, previsto hasta 2026.

El Atlético de Madrid, que no contemplaba una renovación, recupera así parte de la inversión realizada en 2021, cuando pagó 35 millones de euros por el pase del mediocampista procedente del Udinese. Esta operación permite al club español reforzar su plantilla bajo la dirección de Cholo Simeone, quien ya ha iniciado un proceso de renovación en su plantel con las incorporaciones de Thiago Almada, Johnny Cardoso, Álex Baena y Matteo Ruggeri, además de asegurar la continuidad de Clément Lenglet y Juan Musso.

El recorrido de De Paul hasta este punto ha sido extenso y marcado por hitos relevantes. Formado en Racing Club, el mediocampista emigró al Valencia hace más de diez años, regresó brevemente a Avellaneda y luego dio el salto definitivo a Europa en 2016 con el Udinese. Su rendimiento en la Serie A lo catapultó a la selección argentina, donde se consolidó como una pieza fundamental en la renovación liderada por Lionel Scaloni. En el combinado nacional albiceleste, De Paul se transformó en el “guardaespaldas” de Lionel Messi y en uno de los motores del equipo, contribuyendo a la obtención de cuatro títulos: dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalíssima.

El traspaso al Inter Miami no solo significa un cambio de club, sino también la continuidad de la sociedad futbolística entre Messi y De Paul, cuya química ha sido determinante en los éxitos recientes de la selección argentina. El mediocampista se unirá a un plantel que ya cuenta con una fuerte presencia argentina, encabezada por el entrenador Javier Mascherano y jugadores como Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Oscar Ustari, Marcelo Weigandt y Federico Redondo. Además, el equipo incluye a futbolistas con raíces argentinas nacidos en otros países, como Rocco Ríos Novo y Benjamín Cremaschi, ambos originarios de Estados Unidos, y Santiago Morales, nacido en España y parte de las selecciones juveniles estadounidenses.

La llegada de De Paul refuerza una plantilla que ya ostenta nombres de peso internacional, como los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, el uruguayo Luis Suárez y el venezolano Telasco Segovia, además del propio Messi, quien ocupa el rol de jugador franquicia. ¿Su primer objetivo? El miércoles 30 el Inter Miami comenzará su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup enfrentando al Atlas de México. El 2 de agosto hará lo propio ante el Necaxa de Fernando Gago y el 6 cerrará ante Pumas de UNAM.

El traspaso de De Paul a Estados Unidos adquiere una dimensión estratégica para la selección argentina, que ya tiene asegurada su participación en el Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. El mediocampista, habitual en las convocatorias de La Scaloneta, afrontará este nuevo desafío con la mira puesta en la defensa del título mundial. Durante 2025, la Albiceleste disputará la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Venezuela, además de cuatro amistosos en las Fechas FIFA de octubre y noviembre.

El mercado de pases también ha visto movimientos de otros jugadores argentinos con proyección en la selección, como Leandro Paredes (de Roma a Boca Juniors), Walter Benítez (del PSV a Crystal Palace), Franco Mastantuono (de River Plate a Real Madrid) y Facundo Medina (de Lens al Olympique de Marsella).

Mientras tanto, el Atlético de Madrid continúa su proceso de reestructuración tras finalizar tercero en La Liga, detrás de Barcelona y Real Madrid, lo que le garantiza un lugar en la próxima edición de la Champions League. El club busca mejorar su desempeño tras quedar eliminado en semifinales de la Copa del Rey, en octavos de la Champions ante el Real Madrid y no superar la fase de grupos del Mundial de Clubes. En el capítulo de salidas, además de De Paul, el equipo ha anunciado la marcha de Ángel Correa, quien jugará en Tigres de México tras once años en el club, y la inminente salida de Nahuel Molina. También se han producido las transferencias de Rodrigo Riquelme al Betis, Axel Witsel, César Azpilicueta y Reinildo Mandava, este último al Sunderland de la Premier League.