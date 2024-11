Impacto por la caída de Ficha Limpia: niegan un acuerdo y buscan contener el escándalo

Son fuertes las críticas por las ausencias libertarias que hicieron fracasar la sesión pese a que Milei había lanzado la propuesta.

La Casa Rosada impulsa una polémica agenda paralela para minimizar los efectos del escándalo.

Ante las acusaciones de la oposición por supuestamente hacer caer la sesión para sancionar el proyecto de Ficha Limpia tras haber rubricado un pacto con el kirchnerismo, desde Gobierno calificaron esas aseveraciones como un «delirantes» y, en paralelo, salieron a instalar una nueva agenda polémica -la eliminación del cupo femenino en las listas- para intentar atenuar la controversia.

Pese a que el proyecto que busca prohibir a los condenados por corrupción presentarse a elecciones había sido anunciado por Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, llamó la atención que los militantes digitales de LLA, como el mentado «Gordo Dan», minimizaran la importancia de la iniciativa al recordar que resultó proscriptiva para el ex mandatario brasileño Javier Bolsonaro y decantó las intentonas que padeció Donald Trump antes de regresar a la Casa Blanca.

Sí resultó contundente la posición que adoptaron pasado el mediodía de este jueves desde la Casa Rosada para aventar cualquier tipo de crítica del arco opositor, incluida las veladas acusaciones que partían desde el bloque del PRO. «Es todo un delirio», esgrimió un cercano colaborador presidencial que aseguró que quienes sostienen que hubo un pacto con los K para no dar quórum este jueves «mienten».

Al respecto, aseguró que «no nos vamos a sumar al circo de la política. Que hagan y digan lo que quieran», agregó en relación a la andanada de dardos que partieron desde las bancadas de la Coalición Cívica, del PRO o de Encuentro Federal, en la Cámara de Diputados.

En la oposición dialoguista, y no tanto, sembraron dudas sobre el real motivo de la sorpresiva ausencia de 8 diputados libertarios que contribuyeron a que no haya sesión en la Cámara baja. Las versiones sobre un presunto entendimiento entre los negociadores de Javier Milei y los de Cristina Kirchner para juntar voluntades para derogar las PASO, acordar pliegos de jueces o confirmar la reelección de Martín Menem al frente de la jefatura de Diputados ganaron terreno entre la dirigencia opositora que observó lo ocurrido en el recinto como un capítulo más de esta supuesta componenda. Es que Ficha Limpia había contado con el impulso del Ejecutivo, que incluyó charlas entre Silvia Lospenatto (PRO) y funcionarios como el vicejefe de gabinete José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal Murphy, que responde a Santiago Caputo.

El propio posteo de Mauricio Macri en la red social X también dio cuenta de estas suspicacias. Un estrecho colaborador del ex presidente como Darío Nieto, legislador porteño. incluso tomó el video de Milei anunciando Ficha Limpia el 1° de marzo para ironizar: «Es exactamente lo que voté»(???)», en referencia a la frase de la militancia digital libertaria.

Justamente los tuiteros más famosos del mundo libertario cuestionaron duramente al PRO. «Ustedes bancaron el aborto en Argentina, hicieron pija la economía y no lograron frenar un solo piquete en cuatro años. Por si fuera poco, votaron todas estas leyes de mierda con los kukas y los terminaron haciendo volver por inútiles sin huevos», posteó Daniel Parisini (alias Dan). En Casa Rosada, en tanto, fueron más cautelosos y calificaron los dichos del fundador del PRO como «lógicos. Es su postura histórica». Parecería, con todo, un capítulo más de la ambigüedad en el trato que se le dispensa al ex mandatario.

Justamente desde el aparato comunicacional que dirige Santiago Caputo idearon una salida «por arriba» a la polémica que ganaba la agenda pública por la caída desgracia de la normativa pro transparencia. Propusieron, en este sentido, un proyecto para eliminar los cupos de género en las listas para cargos legislativos electivos.

Además, el portavoz Manuel Adorni adelantó que «el Gobierno dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas». Pareció un intento para correr de la conversación pública la polémica por lo ocurrido durante la mañana en la Cámara baja.

En otros despachos oficiales también alertaban que no sólo hubo en el recinto ausencias de LLA sino que «faltaron 16 diputados para el quórum», en lo que pareció una elíptica referencia a los faltazos de los representantes del PRO. Justamente en el «partido amarillo» no asistieron Anibal Tortoriello, por padecer un grave problema de salud, José Núñez y Gabriel Chumpitaz. Estas dos últimas ausencias fueron las que generaron suspicacias ya que estos legisladores estarían referenciados en Patricia Bullrich, como consignaron fuentes cercanas al expresidente. La ministra de Seguridad ya había sido protagonista en las negociaciones para blindar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, por caso.

Otro funcionario del ala política consultado, en tanto, se mostró contemporizador y evaluó que el fracaso del debate de este jueves «en todo caso fue una responsabilidad compartida» con el PRO aunque adjudicó a ese partido la autoría de la iniciativa. «Nunca fue un proyecto propio del Gobierno», reconoció.

Asimismo, el bloque libertario de la Legislatura porteña también tenía reparos sobre el proyecto de Ficha Limpia de la Ciudad que el oficialismo pretendía aprobar en la accidentada sesión de este jueves en la que se sancionó la nueva ley de Enfermería. El tema se charló en la tensa reunión que mantuvieron este martes Karina Milei y Jorge Macri.

En verdad, la tensión con el PRO va más allá de lo ocurrido con iniciativa redactada por Lospennato: además de la nominación de Ariel Lijo a la Corte, existen diferencias en la negociación del Presupuesto 2025. El macrismo insiste en la necesidad de que el Gobierno sancione esa normativa. Pero en el Ejecutivo ahora dudan en incluir este proyecto en Extraordinarias en caso no haya consenso previo, a pesar 48 horas antes sugerían lo contrario.