Impacto y repudio por un hecho de violencia política: concejal electo de Ibarreta fue baleado

En un escalofriante suceso que ha conmocionado a la provincia de Formosa, un concejal electo del Partido Justicialista en la localidad de Ibarreta fue víctima de un violento ataque, recibiendo múltiples disparos a quemarropa. El hecho, que ocurrió en un contexto de tensiones políticas, ha generado un profundo repudio en toda la región y ha encendido las alarmas sobre el clima de confrontación que a veces se vive en el ámbito político.

Detalles del ataque y la víctima

La víctima, identificada como Carmelo Barrios, había sido elegida para ocupar un escaño en el Concejo Deliberante de Ibarreta en las elecciones provinciales del pasado mes de junio. Barrios, una figura reconocida dentro del peronismo local, pertenece al sector político liderado por Armando «Papaciro» Cabrera, una de las principales referencias políticas de la zona.

Fuentes policiales y testigos presenciales informaron que Barrios recibió cuatro impactos de bala en el pecho, un ataque que lo dejó gravemente herido. Tras el violento episodio, el concejal electo fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la ciudad de Formosa, donde actualmente se encuentra bajo atención médica especializada y en estado reservado. «El ataque fue directo y sin mediar palabra, un acto de violencia inusitada que nos dejó a todos consternados», señaló un vecino que presenció parte de los hechos.

El presunto agresor, prófugo de la justicia

La Policía de la provincia de Formosa ha identificado a un sospechoso clave en este trágico suceso. Según la información preliminar y las primeras investigaciones, el presunto autor de los disparos sería un hombre conocido en la zona como «Agüita», quien, sorprendentemente, también sería un militante activo del mismo espacio político que la víctima.

Las autoridades han iniciado un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de «Agüita», quien se encuentra actualmente prófugo. Se han desplegado efectivos en diferentes puntos estratégicos, y se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que pueda llevar a su captura. «No vamos a descansar hasta que el responsable de este cobarde ataque rinda cuentas ante la justicia», afirmaron desde la fuerza policial local.

Repercusiones y llamado a la calma

El ataque ha generado una ola de conmoción y enérgico repudio por la violencia política, no solo en Ibarreta, sino en toda la provincia. Diferentes líderes políticos y sociales han emitido comunicados condenando el hecho y pidiendo que se investigue a fondo para esclarecer los motivos detrás del ataque.

Este trágico evento subraya la necesidad de promover el diálogo y la tolerancia en el ámbito político, un llamado que resuena con fuerza en estos momentos de alta sensibilidad. La comunidad de Ibarreta y toda la provincia esperan que la justicia actúe con celeridad para que la paz y la seguridad vuelvan a reinar, dejando atrás la confrontación violenta y sin sentido. 🕊️