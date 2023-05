Imparable, Gildo es imparable

A QUIEN CORRESPONDA

Para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo»

¡GILDO ES IMPARABLE!

Hace 27 años atrás quien iba a pensar, que en el extremo oeste, los pobladores hoy, puedan gozar de agua potable, electricidad, rutas pavimentadas, fibras ópticas que les permiten estar conectados a través de Internet a cualquier rincón del mundo, en el mismo instante en que se producen los hechos.

Quiero contarles en una síntesis muy apretada dejando muchas más obras sin mencionar, por que el gobernador de todos los formoseños y formoseñas revalida en cada eleccion su mandato con más del 70 % de los votos;

También , por que le pedimos que se vuelva a presentar.

Porque «Los formoseños nos merecemos más» y de la mano del compañero gobernador lo estamos logrando.

Las obras hablan por sí mismas, y aca les digo algunas realizadas por la gestión del Dr.GILDO INSFRAN:

-1468 obras educativas habilitadas sumadas las de la zona oeste inaugurada en ésta semana,

-La creación de la Facultad de Medicina, con las carreras de Medicina y de Licenciatura en Enfermería, en la Universidad Provincial de Formosa, con asiento en Laguna Blanca.

-Avanza la obra del acueducto que va del Río Paraguay a Villafañe,

Acueducto Formosa “La obra del siglo” $1300 Millones

Acueducto de ,500 kilómetros»,Río Paraguay,- Ingeniero Juárez para transportar agua dulce a todos los pueblos desde esta ciudad hasta cerca del límite con Salta, y encarar un ambicioso proyecto agroindustrial.

El proyecto, calificado como “la obra del siglo”, demandará una inversión de 1300 millones de dólares.

Además del abastecimiento de agua dulce a numerosos pueblos del interior, como componente importante del proyecto de construcción del Acueducto del Desarrollo Formoseño, se debe destacar el impulso que se prevé para la recreación de polos productivos, entre los que figura la instalación de una planta de bioetanol a partir de la siembra de caña de azúcar.

-El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner con el 95% por profesionales y técnicos oriundos de esta provincia, y ya brindó tratamientos oncológicos para cientos de pacientes, como integrante de la red nacional de centros de medicina nuclear que impulsa la CNEA.

Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (Cemenurnk), ubicado en el predio del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” en la capital formoseña.

Se trata de una de las obras más importantes y modernas de la región noreste enfocada en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades oncológicas. El Centro está integrado al sistema de salud pública a través del Plan Nacional de Medicina Nuclear y de un convenio firmado entre la CNEA y el gobierno de Formosa.Entre varios beneficios más.

A LA OPOSICIÓN

UCR-PRO

Ustedes que utilizan los medios nacionales para menoscabar la inteligencia de los formoseños y dejar mal parada a la provincia, son defensores de intereses sectarios, de los grandes grupos oligarquicos, concentrados en medios de comunicación que quieren dejar sin esperanza al pueblo .queriendonos hacer volver a décadas anteriores, en dónde no formàbamos parte de la nación. porque éramos considerados provincias inviables, sin ninguna posibilidad de desarrollo.

Con propagandas hechas para otro contexto social, que no es para una provincia de paz,amor y progreso.

No nos van a convencer y tampoco a nuestros comprovincianos de que se pueden erigir en hacedores de cosas que no tienen intención de hacerlo.

Ustedes, que ejercen cargos electivos,también hace más de 20 años, y gobernaron nuestra nación el periodo 2015-2919,

Muestren y publiquen en este mismo medio, o por los medios que quieran y puedan;

1- Los proyectos que presentaron a favor de Formosa en todos los años de mandato.

Las obras que consiguieron para Formosa con el gobierno del PRO»MACRI».

Usted candidato a gobernador por la oposición:

-¿ Que puede mostrar?

Después de destrozar la barrera sanitaria de la provincia, y provocar que se hayan infectado y fallecido tantos hermanos.

Díganos su propuesta, y cuente lo que logró para Formosa en estos casi 4 años de Diputado Nacional.

Ustedes que solo siembran odio y no se animan a recorrer la provincia con buenas intenciones, no pueden ver los adelantos, que nosotros llamamos Justicia Social.

J.R Lezcano

Partido: «Nuevo Encuentro