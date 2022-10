Imparable: La Gloria sumó su cuarta victoria en fila

Compartir

Linkedin Print

Instituto continúa de racha, derrotó por 74-69 a Regatas que hizo su debut en la temporada 2022/23. Luciano González fue la figura con 23 puntos, mientras que en el local se destacó Mogga Lado con 17.

No fue el debut esperado para Regatas que cayó como local ante Instituto de Córdoba por 74-69. La Gloria logró hilvanar su cuarta victoria consecutiva de la mano del Chuzito González, autor de 23 puntos, muy bien secundado por Nicolás Copello con 17 tantos. En el Fantasma se destacaron Mogga Lado con 17 y Charles Hinkle con 15.

Un comienzo muy parejo se dio en el José Jorge Contte entre Regatas e Instituto. El Remero tuvo una buena racha y llegó a concretar un parcial de 18-10 con Espinoza como líder ofensivo (seis puntos en ese pasaje). La visita encontró variantes en el banco y acortó distancias con un parcial de 7-2 para pasar al frente. Sin embargo, en el golpe por golpe los de Rivero efectivos desde 6,75 lograron sacar una brecha para cerrar la primera mitad arriba por 39-33.

La clave para que la visita se ponga en partido nuevamente estuvo en la dura defensa, además en el contraataque rápido logró lastimar al Remero que no aguantó el ritmo. Así los cordobeses con un parcial de 22-10 pasaron al frente en el tercer cuarto por 49-55. La Gloria no dejó jugar en el uno contra uno a Regatas y corriendo siguió ampliando la diferencia. De la mano de González y de Copello comandantes en la ofensiva terminó cosechando su cuarto triunfo consecutivo. Fue 69-74 el resultado final.

Ahora el equipo de Rivero tendrá que medirse con Peñarol de Mar del Plata, el próximo sábado. Los cordobeses, por su parte, tendrán que enfrentarse con San Martin el viernes en el Fortín Rojinegro.

Síntesis

Regatas (69): Andrés Jaime 2, Felipe Pais 12, Pablo Espinoza 8, Charles Hinkle 15 y Mogga Lado 17 (FI), Marco Giordano 9, Alejandro Diez 6, Tobías Franchela 0. DT: Fernando Rivero

Instituto (74): Nicolás Coppelo 17, Federico Elías 6, Bautista Lugarini 7, Luciano González 23, Tayavek Gallizzi 10 (FI); Leandro Vildoza 0, Nicolas Romano 7, Farid Celador 0, Juan Cruz Frontera 0, Phillip Lockett 4, Fausto Mossa 0, Bruno Abratte 0. DT: Lucas Victoriano

Parciales: 20-18; 39-33 (19/15); 49-55 (10/22) y 69-74 (20/19).

Árbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Leonardo Mendoza.

Estadio: José Jorge Contte

Compartir

Linkedin Print