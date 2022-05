Imparables: Las Leonas ganaron su décimo juego consecutivo

Compartir

Uno, dos, tres… ocho, nueve, ¡diez! Las Leonas llegaron a las diez victorias consecutivas en diez partidos en la FIH Pro League y lideran con comodidad la tabla en la recta final del torneo que sirve, además, como preparación para el Mundial de España-Países Bajos al que el equipo nacional llegará con el ánimo por las nubes y con un juego sólido y contundente que las llevó a tener un promedio de menos de un gol en contra y de tres a favor por encuentro.

Esta vez China intentó agredir de entrada a Argentina con ataques punzantes que se dieron desde el primer cuarto. De todos modos la firmeza defensiva de las Leonas mantuvo el arco en cero. Ya en el segundo cuarto las chinas se pusieron en ventaja con una arrastrada de corner corto. El seleccionado tuvo un par de ingresos al área pero no pudieron ser capitalizados.

En el segundo tiempo las Leonas llegaron al empate. Un tiro cruzado de María José Granatto encontró el desvío de Julieta Jankunas para el 1-1 mientras China respondió con un corto bien resuelto por Barbieri, que tuvo su chance de mostrarse en el arco en el que Succi es la titular absoluta. En el último cuarto llegaron muchas más emociones y el ganador definió el partido. Primero hubo una arrastrada de Gorzelany que provocó el gran susto chino. Enseguida otro corto de la defensora fue atajado por la arquera pero la jugada derivó en un nuevo fijo que volvió a ser salvado por el rival. Hasta que Argentina llegó al gol por medio -ahora sí- de una nueva arrastrada de Agustina Gorzelany. Ya cerca del cierre Victoria Granatto desbordó, mandó el centro atrás y el desvío de Jankunas pasó cerca del arco. Hasta que a tres minutos del final Eugenia Trinchinetti conectó la bocha que entró pegada al primer palo para decretar el resultado definitivo.

Tuvo una chance más el ganador en la tarde valenciana. Gorzelany contó con una nueva oportunidad con el corto (todos los fijos de Argentina fueron en el capítulo final) pero no se le dio y a pesar de que las argentinas pidieron el video ref, los árbitros no le dieron la razón y el resultado quedó sellado.

Ahora viene el viaje a Berlín. El sábado, a las 8.30, las Leonas se medirán con Alemania, un adversario más duro que China. Será otra chance de sumar, de crecer… y de llegar a 11.

