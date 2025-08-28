Imperdible: Topa, es tiempo de jugar en el Teatro de la Ciudad

El reconocido artista infantil Diego Topa regresa a Formosa para presentar su último espectáculo, durante una función que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, a las 16, en el Teatro de la Ciudad.

Se trata de “Topa. Es tiempo de jugar”, una experiencia teatral única que llega a nuestra ciudad en el marco de una gira por el país y Latinoamérica. Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.norteticket.com o personalmente en el local del Grupo Mozart (con todos los medios de pago), sito en España 415, de lunes a jueves de 8:30 a 11:30 y de 16:30 a 21.00, mientras que los viernes el horario de atención es de 8:30 a 11:30 y de 17 a 20hs. En esta nueva aventura musical, el querido actor, cantante y animador protagoniza un mágico viaje en el tiempo, escapando de los dinosaurios e interactuando con un robot del futuro. La misión es muy peligrosa ¿Topa será capaz de cumplirla, volviendo sano y salvo al presente?

Con un elenco de alto nivel, un gran impacto visual, un equipo creativo de lujo y la producción local de Grupo “Mozart”, esta propuesta se perfila como una de las más atractivas y asombrosas del año.

Artista todo terreno

Actor, cantante, compositor, animador infantil y productor nacido el 11 de octubre de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Se inició en los medios desde joven. En televisión trabajó en programas como: «Montaña rusa otra vuelta», «Zapping Zone», «Disney Planet», «Zona Virtual», «Play House Disney», «Amor mío», «La casa de Disney Junior» y «Junior Express», entre otros; mientras en cine participó en más de 10 películas. Como actor de doblaje fue la voz de personajes de películas como «Chicken Little», «Cars», y «El Arca»; así como de series de Disney como «Manny a la obra», «Johnny y las hadas», y «Los héroes de la ciudad». Ha recibido varios galardones, tales como el premio Konex 2025, tres premios Hugo y tres premios ATINA