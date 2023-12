Implementan programas para concientizar sobre el no uso de pirotecnia sonora en las fiestas

Días atrás en la sede de la Defensoría del Pueblo se llevaron adelante reuniones y trabajos para concientizar a la sociedad, sobre la idea nuevamente que, en estas fiestas de fin de año, no se utilice pirotecnia sonora.

En este marco, las Asociaciones de Niños TEA describieron que en estos días sus hijos se ven muy perjudicados con el uso de la pirotecnia con estruendo pidiendo el apoyo y colaboración de toda la sociedad, pues, queremos que ellos también disfruten y no verlos como se auto agreden, pasando malos momentos, teniendo que encerrarlos, pues están impacientes, temerosos y ya saben que al acercarse las fiestas aparecen estos ruidos excesivos, con lo cual, cambian de actitud, lo que atenta también a los adultos mayores, recién nacidos o a los internados entre otros.

De la misma, participaron las representantes de la asociación «Camino Azul TEA Formosa», Florencia Santa Cruz, Azucena Medina, Laura Romero; por la asociación «Puentes de Esperanza» estuvieron Romina Benítez, Nora Ruiz; de la asociación protectora de animales «Narices Frías Formosa» Silvana Molas, Sonia Hourcade; por la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa la licenciada Lucrecia Bay; el Director de Bromatología de la Municipalidad de la Ciudad Dr. Jorge Tarantini, conjuntamente con la Defensora Adjunta Dra. Sylvina Margarita Portillo, la Asesora Legal Dra. Lourdes Delgadillo y la Secretaria de Actas Ornella Barraza quienes solicitaron, que se haga respetar y conocer la Ordenanza Nº 7386/19 sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad donde se prohíbe la comercialización, distribución y uso público o privado de artículos de pirotecnia que excedan los 65 decibeles.

Al respecto, Florencia Santa Cruz, manifestó que han enviado notas a las autoridades Eclesiásticas, Clubes de Fútbol, entre otras instituciones, que hacen uso de la pirotecnia sonora en sus eventos, peticionando el cese de esas prácticas nocivas. A la vez que indicó que existe desconocimiento respecto a los productos permitidos y prohibidos para la venta de fuegos artificiales sonoros, por lo que consideró necesaria una mayor visibilización de la Ordenanza Nº 7386/19, así como, además, un control más intensivo de los lugares de venta clandestina de pirotecnia, especialmente en las zonas céntricas, como el Mercado del Puerto, la Avda. Soldado Formoseño, Nueva Formosa y Circuito Cinco.

A su turno, el director de Bromatología de la Comuna, Jorge Tarantini, informó sobre la difusión de campañas «Más luces, menos ruido», añadiendo que, los productos habilitados son los de carácter lumínico: fosforitos pequeños, estrellitas, bengalas, y aquellos sonoros que no superen los 65 decibeles a veinte metros de lanzamiento.

Advirtió que, los inspectores no tienen autoridad de control en la frontera, ya que corresponde a fuerzas de seguridad Nacionales y que por diferentes zonas ingresan pirotecnia sonora de contrabando que luego es vendida en puntos clandestinos.