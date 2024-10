Importaciones de gas: empiezan a funcionar dos obras públicas que ahorran dólares y subsidios

El Gobierno anunciará la semana que viene que entrarán en servicio las dos obras públicas estratégicas para que la Argentina obtenga un ahorro comercial superior a los 1.000 millones de dólares en las importaciones de gas natural, así como una disminución de los precios internos del combustible, que bajará los subsidios.

Se tratan de la primera etapa de la reversión del Gasoducto Norte, en Córdoba, y de la Planta Compresora (PC) Salliqueló, en Buenos Aires, sobre el final del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que se inicia en Vaca Muerta. Ambos trabajos tuvieron demoras a lo largo del año, pero finalmente se completaron.

La puesta en marcha de estas obras, que empezarán a entregar gas al sistema en los próximos días, contribuirá al abastecimiento de las centrales eléctricas, aunque hay fuentes del sector que igualmente proyectan un escenario crítico en el verano, con múltiples cortes de energía por falta de capacidad de generación.

Pese a que para el gobierno de Javier Milei la “obra pública” es una mala palabra, en la industria convencieron al presidente de la importancia de avanzar en las licitaciones del gasoducto del Norte y financiar los trabajos que quedaron inconclusos de la anterior gestión por falta de dólares para importar insumos y problemas en la ejecución técnica.

Reversión del Gasoducto Norte

La Argentina ya dejó de importar gas de Bolivia después de 18 años ininterrumpidos. En ese esquema, la reversión del Norte es central para cambiar el flujo de gas (de norte-sur a sur-norte) y abastecer a los hogares, industrias, comercios y estaciones de servicio de GNC de Córdoba, La Rioja y Catamarca con gas producido en el país.

Con unos trabajos adicionales a cargo de Esuco se podrá llegar también a Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las inversiones fueron superiores a los 713 millones de dólares, financiadas en un 75% por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La construcción de 122 kilómetros de Gasoducto de Integración Federal entre La Carlota y Tío Pujio para conectar “anticipadamente” los gasoductos Centro Oeste y Norte estuvo a cargo de Techint, Sacde y BTU, comisionados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).

La fecha programada de puesta en marcha se prevé para el próximo jueves 10 de octubre y ya está se está llenando el gasoducto, lo que va a permitir elevar la capacidad de transporte de 10 a 15 millones de m3 diarios (MMm3/d) hasta el Norte de la Argentina a un precio promedio de 3,50 dólares por millón de BTU anual -US$ 2,90 en verano-.

Para la reversión del Gasoducto Norte hubo inversiones por más de US$ 713 millones. Foto: Archivo Techint y Sacde.Para la reversión del Gasoducto Norte hubo inversiones por más de US$ 713 millones. Foto: Archivo Techint y Sacde.

A modo de comparación, las importaciones de Bolivia estuvieron a casi 12 dólares en promedio y en el invierno tocaron casi US$ 20, mientras que el Gas Natural Licuado (GNL) llegó a costar US$ 12,90 colocado en el mercado interno.

Precisamente por eso, la puesta en funcionamiento de esta obra bajará sensiblemente los precios medios del abastecimiento local y pondrá en valor el trabajo argentino en la producción y el transporte de gas.

Según una fuente del sector, se estima un ahorro de un millón de dólares por cada millón de m3 diario. Es decir, que hasta mayo de 2025 la Argentina tendrá un ahorro en importaciones superior a los US$ 1.000 millones.

Y en ese entonces se terminarían las plantas compresoras que llevarán el gas hasta Salta, para completar la reversión con una capacidad 19 MMm3/d. Esa capacidad no será posible de alcanzar hasta que se construya el segundo tramo del GPNK desde Salliqueló hasta San Jerónimo, Santa Fe.

En la Secretaría de Energía quieren lanzar la licitación antes de fin de año, aunque podría tener un cambio de traza: desde Chacharramendi, La Pampa, hasta La Carlota, Córdoba; eso le quitaría una obra al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por las demoras en este segundo tramo y el escenario de que Brasil no tendrá agua para generar energía hidroeléctrica y vendérsela a la Argentina, hay quienes advierten que el Noroeste (NOA) sufrirá de cortes de luz por falta de generación termoeléctrica, un panorama que todavía no ven quienes conocen de cerca los números finos de la industria.

El gasoducto de Vaca Muerta, listo

Por otro lado, las constructoras Contreras Hermanos y Esuco terminaron recientemente la PC Salliqueló, en la punta del gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta, que hoy tiene una capacidad de evacuación desde la Cuenca Neuquina de 16 MMm3/d de gas natural.

Con esta obra, desde la semana que viene el GPNK podrá aportar 21 MMm3/d nominales, que en la realidad pueden superar los 26 millones de m3 diarios si hubiera demanda.

La producción de gas en el país llegó a un récord en agosto de 2024 con 153 MMm3/d, pero al no haber demanda suficiente para el verano se estancará o caerá levemente en los siguientes meses.

El próximo desafío del sector es abastecer con exportaciones en firme a Chile y Brasil durante todos los días del año.