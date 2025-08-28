Importaciones: una ola de productos chinos está transformando esta industria

La presencia de piezas con origen en Asia crece pero es incipiente en relación a países de la región; las propuestas de los fabricantes locales de autopartes para dar batalla a la apertura comercial.

«El mercado automotor argentino está en un momento de quiebre», mencionó Florencia Delucchi, directora de la consultora GIPA para Argentina, Chile y Perú y describió una situación inédita: mientras crece la participación de vehículos importados, el 60% del parque automotor tienen más de 10 años.

El encuentro anual de la Asociación de Fabricantes de Auto Componentes (AFAC) fue la oportunidad para analizar la actualidad del sector donde participan de forma directa 15.000 pymes y hoy se enfrentan a un cambio «radical» del parque vehicular y la conducta del consumidor.

«Necesitamos normas claras que protejan al consumidor y reglas justas para poder competir», dijo Juan Cantarella, presidente Ejecutivo de AFAC en la apertura del 5to Encuentro de Líderes del Mercado de Reposición, ante unos 550 asistentes entre fabricantes, distribuidores, minoristas, talleres mecánicos, cámaras y asociaciones afines, en el Golden Center de Buenos Aires y aseguró que en la actualidad la velocidad de los cambios «parece haber calado mas hondo».

Es que, tan sólo dos años atrás, el debate en el mismo salón se centró en la dificultad para girar dólares al exterior y pagar importaciones. Hoy, con un salto de hasta 146% en la competencia que llega del exterior el dilema es otro: «antes la competencia con productos de China era por margen, ahora es China contra China y no queda margen», resumieron los empresarios.

Por eso, ante un nuevo escenario distintos especialistas invitaron al sector «independiente» – quienes no dependen de las redes de concesionaras- a «recalcular» para dar respuesta a un nuevo perfil de cliente.

Envejecimiento crítico

En 2018, la edad promedio de los vehículos en Argentina era de 8,6 años, uno de los más bajos del mundo. Hoy, esa cifra se disparó a 11,7 años y se proyecta que alcance los 12,5 años. Este envejecimiento del parque vehicular, con casi el 60% de los autos con más de 10 años de antigüedad, cambia por completo la demanda.

Los autos más viejos requieren más piezas técnicas, mientras que los jóvenes (de 5 a 9 años), que solían ser el segmento más importante, se estancan. La lógica del negocio se invierte: dos de cada tres pesos de facturación provienen del volumen de autos con más de una década de antigüedad.

Además, el conductor argentino conserva su auto más tiempo, con un promedio de 5,4 años, lo que pone un énfasis clave en la durabilidad de los repuestos.

Lo que viene: digitalidad,

bolsillo y nuevos actores

El panorama actual está moldeado por un consumidor que busca ahorrar. La financiación, más que el precio bajo, se ha convertido en un valor y una oportunidad. El 90% de los argentinos busca cómo ahorrar, optando por menos uso del auto o la compra de repuestos de marcas no conocidas, incluso en temas de seguridad como los neumáticos, donde el 56% lo haría.

La digitalidad es un factor clave para conectar con este cliente: el 89% ha utilizado una vía digital para resolver algo de su auto, aunque solo el 16% concretó una compra. Al mismo tiempo, nuevos actores con propuestas agresivas entran en el mercado, impulsados por la aparición de 15 marcas de vehículos en 2025.

Respecto al «boom» de venta de cero kilómetros que se experimentó en los primeros meses del año dijo que «es una buena noticia» que puede crecer un poco más este año y «generar un lote joven que nos va a ayudar a ir renovando».

Aun así, distintos protagonistas del sector coincidieron en que las nuevas condiciones de financiamiento tras el alza de las tasas de interés ya le pusieron un «techo» a la venta.

Lo que viene, de China

Según el último reporte de Afac, en el primer semestre de 2025, las importaciones crecieron hasta 146% en volumen y 107,6% en dólares, en el caso de baterías sin embargo, se presenta disparidad según el producto y el tipo de compra al exterior.

En el caso de amortiguadores, el salto fue de 47,3% en cantidades y 85,8% en valor; cables de bujía 27,2% y 5,2%; juntas 21,5% y 56,6% y bombas de combustible 30,6% y 44,2%, entre otros.

Aunque Argentina aún está lejos de la tendencia global de vehículos y repuestos importados todo indica que ese es el camino que «se viene», anticipo Delucchi.

Para dimensionar, explicó que mientras que en Chile el 29% del parque vehicular es importado (híbrido/eléctrico) y en México el 9,5%, en nuestro país apenas alcanza el 0,9%.

La mixtificación del parque vehicular comienza a notarse, sin embargo, recién con un 5-6% de vehículos híbridos/eléctricos, el cambio será significativo, dijo la especialista en mercado automotriz.

Por ahora, el aumento de 300% en la venta de vehículos híbridos, significó pasar de 12.000 a 40.000 unidades: «no va a generar un cimbronazo en la industria, pero empieza a aparecer», dijo y destacó que se requiere de una política estatal contundente que fomente la infraestructura necesaria.

El envejecimiento del parque automotor, lejos de ser una amenaza, se presenta como una gran oportunidad para el sector de autopartes, dijo la especialista, y explicó que la vida útil de los vehículos se extiende de 18 a 24 años.

En cambio, el ingreso de mas productos del exterior presenta amenazas, desafíos y también oportunidades. «Acá estamos como muy lejos de lo que está pasando en la región y seguramente esto empiece a generar cambios», dijo.

Respecto a quién es el usuario que compra marca china, analizó que, particularmente los jóvenes son muy atraídos por vehículos de mucha tecnología y en general son productos de alta gama que entran a competir como segundo vehículo en un hogar de buenos recursos.

Para terminar de pensar el 2025, Delucchi habló que «competitividad creciente» y dijo que «es el momento de poner arriba de la mesa un montón de valores y de narrativas que quizás no estamos tan acostumbrados en un mercado como el de antes, que era mucho más cerrado».