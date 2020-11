Importante alza de la inflación en el NEA y en octubre fue la más alta del último año

Compartir

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región del NEA del mes de octubre registró un incremento del 3,7%, sufriendo un nuevo incremento y registrando de este modo el alza de precios más fuerte del último año. Si bien no fue la región con el mayor aumento del IPC del país en octubre, si conserva la mayor alza de precios acumulado del 2020 y también en términos interanuales, destacó la consultora Politikon Chaco, en un informe publicado en base a datos del INDEC.

Visto por regiones, el NOA tuvo el mayor incremento de los precios minoristas con un alza del 4,1%; le sigue la Pampeana con +4,0%; el NEA y Cuyo incrementaron en un 3,7%; en GBA fue del 3,6% y en la Patagonia de 3,5%. El IPC a nivel nacional marcó un incremento del 3,8%.

IPC de octubre 2020:

resultados para el NEA

En el marco del sostenimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DSPO), y tal como se detalló en informes anteriores, se debe destacar el hecho de que el relevamiento de precios por parte del INDEC continúa teniendo muchas limitaciones a partir de las restricciones existentes de circulación y de actividades.

En julio, el relevamiento presencial de precios del organismo alcanzó al 25,8% del total nacional; en agosto fue del 14%, mientras que en septiembre fue de apenas el 9%. El mes de octubre registró un nivel similar a septiembre: 9,9%, explicado por “la flexibilización parcial de las restricciones para la circulación de las personas en algunas localidades del país y, al mismo tiempo, las decisiones jurisdiccionales de retrotraer a fases de emergencia sanitaria más restrictivas” durante el mes, según explicó INDEC.

En ese marco la región del Nordeste tuvo en octubre 2020 un alza del IPC del 3,7%, y es el segundo mes consecutivo de incrementos superiores a los tres puntos en la región; además, octubre registró el mayor aumento del IPC en el NEA del último año, generando así una escalada de los precios que rompió con una tendencia que tendía a instalarse en un rango de los 2 y 3 puntos.

Ante dicho incremento, la inflación acumulada del 2020 en el NEA ya es del 30%, la más alta de todo el país (seguida por NOA con 28,4%), algo que viene sosteniendo desde inicios de año.

A su vez, la variación interanual del índice de precios de la región en octubre, respecto al mismo mes del año anterior, nos muestra un alza de precios del 41,0%, y de ese modo, volvió a crecer, luego de haber mostrado una baja en septiembre (40,3%). Además, también en este punto cabe destacar que el NEA es la única región que continúa superando los 40 puntos y tiene la variación más grande del país (seguida de la región de Pampeana, con 38,6%).

Prendas de Vestir y Calzado por segundo mes consecutivo, registra la mayor alza de precios. Alimentos superó ampliamente al nivel general.

Durante octubre del 2020, la división que tuvo el incremento de precios más alto del NEA, por segundos mes consecutivo, fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con un alza del 5,2%; le sigue “Equipamiento y mantenimiento del hogar” con 5%, y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” se ubicó tercera con un incremento del 4,5%, muy por encima del nivel general (3,7%), pero, además, es el mayor aumento en los últimos nueves meses en la región.

En el otro extremo, la división de “Educación” (0,2%) y “Comunicación” (0,1%) mostraron las menores alzas del mes de octubre.

Si vemos las divisiones en el acumulado del año 2020, “Prendas de Vestir y Calzado” lidera el ranking de aumentos con un incremento del 39,1, seguido de cerca por la división de “Recreación y cultura” (39,0%). “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” por su parte, se ubica en el cuarto lugar (sobre doce divisiones), con un incremento acumulado del 34,7%, es decir, por encima del nivel general de la región.

Finalmente, analizando las divisiones en función de su comparación interanual (octubre 2020 vs octubre 2019), “Prendas de vestir y calzado” muestra la variación más alta con 50,6%. “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” se ubica cuarta con un alza del 46,5%.

IPC NEA analizado

por aperturas regionales

Los mayores aumentos registrados en el mes de octubre 2020 en el NEA, vista por aperturas regionales estuvieron en “Adquisición de Vehículos” (+6,8%) y en “Calzados” con el 5,4%. La apertura correspondiente a “alimentos” (sin incluir bebidas no alcohólicas), por su parte, creció un 4,6%. No hubo aperturas con detracción de sus precios, mientras que existen dos sin variación de precios (gastos de prepaga y servicios de telefonía e internet).

Por su parte, las “Prendas de Vestir” muestran la mayor subas precio en el NEA tanto en la comparación interanual como en el acumulado 2020.

Alimentos: siguen los fuertes

aumentos de frutas y verduras

En lo específico a los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el mes de octubre las verduras, tubérculos y legumbres tuvieron el mayor incremento del mes en el NEA con 14,5%, seguida por las frutas, que crecieron 14,1%. Por segundo mes consecutivo son los dos rubros de mayor incremento dentro de los alimentos en la región, y, de hecho, en el caso de las frutas, nuevamente muestra subas de dos dígitos.

En el acumulado del año, también esos dos rubros de productos muestran los mayores incrementos: las “Verduras, tubérculos y legumbres” se incrementaron un 89,2% interanual y 78,8% acumulado 2020; y en el caso de las frutas, 97% interanual y 57,7% acumulado.

Los aumentos de la región

se consolidan en mayor medido

en los bienes estacionales

Tanto en el escenario mensual de octubre, como en el acumulado 2020 y el interanual, se observa que los precios de los bienes crecen bastante por encima que los precios de los servicios (muchos de ellos, regulados). En octubre, los bienes crecieron 4,4% y los servicios apenas un 1,2%; en el acumulado del año 33,6% vs 17,5%, mientras que, a nivel interanual, los incrementos fueron del 45,5% y 25,6% respectivamente.

En este marco, los precios estacionales son los que muestran un ritmo acelerado: solo en octubre, los precios estacionales se incrementaron en un 9,4% (impulsado por frutas, verduras y prendas de vestir); los precios regulados crecieron apenas un 1,4%, y el IPC núcleo un 3,4%.

Por lo dicho, cabe destacar el papel de los precios regulados en este escenario: si vemos el acumulado del 2020, los precios regulados (como el combustible, tarifas de electricidad, gas y agua, el transporte público, telefonía e internet y cigarrillos, entre otros) crecieron apenas un 13,7% en el NEA; a su vez, los precios estacionales (frutas, verduras, ropa, turismo) lo hicieron en un 55,1% y el IPC Núcleo (resto de los grupos) creció un 30,7%.

¿Por qué se dio esta

suba en octubre?

Analizando los diferentes factores preponderantes de la inflación en la Argentina, se destacan tres puntos en particular: la suba de algunos precios regulados (nafta), el cierre de negociaciones paritarias en sectores de relevancia y la actualización de Precios Máximos son los impulsaron la inflación. Además, los precios estacionales mostraron una dinámica de gran velocidad, que ya se había observado en los meses anteriores.

Aún hay otros dos elementos que muestran un estado inerte (dólar oficial, que no está planchado, pero no sufrió bruscos movimientos; y las tarifas de servicios públicos que aún no tuvieron actualizaciones de relevancia), y son los que podrían hacer pisar más el acelerador del alza de precios en un futuro cercano.

