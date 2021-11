Importante: los documentos para emitir el voto no podrán presentarse en formatos virtuales

Compartir

Hoy se desarrollarán en el país las Elecciones Generales, donde las agrupaciones políticas que hayan obtenido en las PASO al menos el 1,5% de los votos, competirán para ocupar los cargos públicos nacionales en la categoría de diputados y senadores. En Formosa no se votará esta última, pero sí en cada localidad se renuevan concejales. A continuación, dejamos algunos datos importantes a tener en cuenta a la hora de ir a sufragar.

Padrón

El Padrón Electoral definitivo para las Elecciones 2021 para saber los lugares de votación de las elecciones legislativas de hoy se encuentra disponible, y lo pueden consultar ingresando en http://padron.gob.ar.

También se puede consultar dónde votar llamando por teléfono al 0800-999-7237 o enviando un mensaje de texto al número 30777 con la palabra VOTO seguida de espacio, número de DNI, espacio y la letra M o F (masculino o femenino).

¿Qué ocurre si no

voté en las PASO?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que aquellos ciudadanos que no votaron en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, igualmente pueden votar en las generales de hoy.

¿Cómo consultar el

Padrón de Infractores?

«Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO. Ingresá en: http://infractores.padron.gov.ar», se indicó desde la CNE.

¿Cuál es la multa por no votar?

Al igual que en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los ciudadanos deben concurrir a los centros de votación a emitir su sufragio en las legislativas, de modo contrario, recibirán una multa.

El monto por ausentarse de un sólo acto electoral es de $50, mientras que si no concurrió a ninguna de las dos citas tendrá que pagar $100, que se sumarán a los $50 correspondientes a la primera infracción.

¿Quiénes están

exceptuados

de la multa?

Quedan exceptuados de la infracción aquellos que en el día de la votación se encuentren enfermos y presentaron un certificado médico.

También, aquellos están a más de 500 km del lugar de votación y se acercaron a la comisaría más próxima y pidieron un certificado de justificación.

Este año, y con motivo de la pandemia, la CNE incluyó a los casos con diagnóstico positivo, contactos estrechos y a personas que regresen del exterior como casos justificados de no sufragar.

Documentos

La Cámara Nacional Electoral precisó cuáles son los documentos válidos para acreditar la identidad al momento de votar. No podrán presentarse en formatos virtuales.

Libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste; DNI tarjeta; y DNI tarjeta de la libreta celesta con la leyenda «no válido para votar» son documentos válidos para que el ciudadano presente en el establecimiento de votación.

Aclaró además que el ciudadano debe presentarse con el último ejemplar que tramitó y que el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

Asimismo, se informó que «el DNI en tu celular», a través de la aplicación Mi Argentina, no es válido para votar, por lo que no se permitirá que se exhiba el documento nacional de identidad mediante el dispositivo de telefonía móvil.

En tanto, se precisó que no podrán votar los ciudadanos que no presenten documento habilitante, los que no figuren en el padrón de la mesa, los que figuren anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error, y los que presenten un documento anterior al que figura en el padrón.

