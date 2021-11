Importante muestreo de deportes adaptados

Compartir

Fue en el marco de la Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Club Vialidad Provincial, de la Ciudad de Formosa.

Se presentaron deportes como fútbol para ciegos a cargo de Luceros Formoseños, torball y ajedrez, fútbol PC, judo y básquet en silla de ruedas. Participaron asociaciones como Manos Abiertas, CINOVI (Círculo No Videntes), el Club 8 de Diciembre, la Federación de Judo de Formosa, entre otras.

La directora de Personas con Discapacidad Liliana Saavedra dijo que el objetivo del encuentro fue equiparar oportunidades y valoró el trabajo que los profesionales de los distintos deportes realizan en estas disciplinas.

Durante la jornada se realizaron exhibiciones de distintos deportes adaptados, como fútbol sala para ciegos, torball-ajedrez, fútbol 7 PC (para personas con parálisis cerebral), judo y lanzamiento de básquet sobre silla de ruedas, invitando a sumarse a nuevos deportistas.

Saavedra informó que habrá actividades durante toda la semana, puntualizando que el miércoles 24 a las 10 horas en la intersección de la calle Fortín Yunká y avenida González Lelong, se estará inaugurando un mural del abecedario en lengua de señas.

Marcos Martínez, profesor a cargo del fútbol 7 PC y con andadores del Club 8 de Diciembre, señaló que “en esta disciplina adaptada participan personas con discapacidad y parálisis cerebral, con o sin andadores”. Tiene reglas adaptadas, tales como el plano de la cancha y el arco de menor tamaño.

En tal club, hay dos categorías, la de formación que es partir de cuatro años, para niños y niñas, y por otro lado, jóvenes a partir de 14 años, quienes compiten en un torneo nacional.

También estuvo presente, el profesor Julio Retamoso Peña, a cargo de los judokas ciegos y con Síndrome de Down. Explicó que “en el judo adaptado solo cambia el reglamento, tiene como ventaja que se practica de a dos y no tiene muchas modificación en cuanto a la práctica”. En ese orden, agregó que “con los chicos ciegos, hay que hacerlos conocer el entorno, una vez que ellos se adaptan al lugar, prácticamente es una clase como cualquier otra”.

Actualmente en su doyo (sala de judo) está trabajando con 6 chicos y mencionó, además, a David Gómez que está entrenando en Buenos Aires y Nadia Boggiano que está en Rosario, ambos están en el equipo paralímpico argentino.

Aníbal Encina, es el profesor a cargo de un grupo de 15 chicos que comenzaron a practicar la nueva disciplina en Formosa, básquet en sillas de ruedas. En principio, expresó que “hace años que estamos queriendo empezar, ahora tenemos la posibilidad y queremos aprovechar para invitar a la gente que quiere participar”.

Sostuvo que “se trata de un deporte de grupo donde hay que tener coordinación con el objeto, no es fácil pero se presta para los chicos porque es bastante divertido”.

“Es un deporte nuevo que permite integrar al chico discapacitado motor en la práctica deportiva”, concluyó.

La Dirección de Personas con Discapacidad agradeció la presencia de la subsecretaria de Niñez y Adolescencia Pamela Dionisi, del subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria Mario Romay, del coordinador de Deportes adaptados de la Subsecretaría de Deportes y recreación comunitaria Raúl Martínez y de los profesores de la Subsecretaría.

También la colaboración de los aspirantes del Instituto de Formación y Capacitación de la policía de la provincia de Formosa, de los padres y familiares presentes, de los residentes y personal de los hogares Refugio de Amor y de Alegría, del personal del Centro de Día Lazos de Inclusión y Taller Protegido Especial para el Empleo, de la profesora Raquel Regis de la Escuela Hospitalaria y felicitó a los grandes protagonistas del evento: los jugadores y deportistas.

