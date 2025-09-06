Importante: promocionan «Formosa Hermosa» en la ciudad de Buenos Aires

Un equipo de Operadores turísticos y auxiliares, integrantes del Espacio «Formosa Turística» que nuclea a los profesionales del sector, realizó tareas de Promoción Turística en la ciudad de Buenos Aires, visitando Agencias Nacionales de Viajes y Turismo para entregar material sobre la oferta turística provincial, dichas carpetas además de las ofertas de los distintos prestadores contienen copias de la documentación legal exigida en el rubro, habilitaciones municipales, inscripciones provinciales, impositivas, de seguro civil y un nutrido currículum de los guías formoseños disponibles.

Además de esta importante tarea de vinculación profesional con Agencias de gran trayectoria en el mercado, los Operadores realizaron actividades de distribución de folletos en Plaza Irlanda y en el Parque Centenario, espacios de gran concurrencia de personas donde los folletos y suvenires de Formosa fueron bien recibidos, y donde llamó la atención de los porteños el «Yasy Yateré» una creación de artesanos locales del Grupo Guaycurú elegido para este operativo.

Fernando Gaona, Operador local (Leg. 008/21 Reg Fsa) quien estuvo a cargo de la delegación indicó que estas acciones son importantes para el turismo formoseño, al vincular a los guías locales con las Agencias, y a la vez mostrar la belleza de Formosa Hermosa y sus ofertas concretas para turismo receptivo.