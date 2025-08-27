Importante reunión de dirigentes radicales de la zona norte y Clorinda con los candidatos del Frente La Libertad Avanza

Dirigentes y simpatizantes radicales de distintas localidades de la zona norte de la provincia y de Clorinda mantuvieron una reunión con el candidato a Diputado Nacional Atilio Basualdo, en la que se analizó el rol de cada sector dentro del nuevo frente electoral y su proyección política hacia el año 2027.

Para Gerardo Piñeiro, referente del radicalismo formoseño, “nos encontramos en un punto de inflexión en la política provincial, y es por eso que, en nuestra condición de dirigentes de diferentes líneas internas de la UCR, hemos decidido integrar esta nueva coalición que forma parte del gran frente ‘La Libertad Avanza’”.

Los principales argumentos que justifican esta decisión es la necesidad de Construir y fortalecer entre todos está nuevaalternativa con mayor amplitud y competitividad para disputar el poder al gildismo. De allí la necesidad de conformar esta coalición amplia que garantice ganar el gobierno.

La UCR tiene la obligación de recuperar el rol de partido con capacidad de ser gobierno y no solo de oposición testimonial. La articulación con otras fuerzas permitirá al radicalismo recuperar protagonismo y capacidad de incidencia en la política provincial.

Aunque existen diferencias entre los partidos que conforman este frente, se subrayó la coincidencia en aspectos fundamentales como la institucionalidad republicana, el respeto a las libertades públicas, la lucha contra la corrupción y la necesidad de un equilibrio republicano más sólido.

Los dirigentes remarcaron que una parte importante de la sociedad reclama dejar de lado los egoísmos partidarios para conformar un frente opositor sólido que sea capaz de poner fin a la hegemonía gildista.

Es importante que a futuro los órganos partidarios de la UCR integren este espacio político, garantizando la territorialidad de la coalición.

Finalmente, se concluyó que la unidad de las diversas corrientes políticas que integran este frente en Formosa, constituye una obligación histórica y una oportunidad concreta para generar las condiciones de un cambio político real en la provincia.