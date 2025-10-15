Importantes obras están en ejecución en Buena Vista y otras localidades del interior

Los trabajos de estabilizado granular en la RP N° 8 encarados por la DPV.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), realizó una intensa actividad de recorrida por varias obras que se están ejecutando con recursos provinciales en distintas localidades del interior provincial.

En ese marco el funcionario estuvo desde las primeras horas de la mañana de este miércoles 15 con el presidente de la Comisión de Fomento de Buena Vista, Rubén Pereira, recorriendo obras muy importantes para esa localidad y toda la zona.

Por un lado, el reservorio de agua cruda para la planta potabilizadora de la localidad y, por el otro lado, una obra de estabilizado granular en la Ruta Provincial N° 4, en el tramo que va de Buena Vista a Primera Junta.

Después, también visitaron una serie de obras más, como la que concierne al sistema hídrico de los riachos El Porteño y He Hé. En ese contexto, Caffa recordó que en su momento el riacho El Porteño había quedado sin caudal.

Sin embargo, resaltó que “hoy gracias a las obras ejecutadas, se lo reactivó y todas las localidades que están en la zona de influencia pueden abastecer de agua a sus plantas y sus reservorios”.

Estabilizado granular

Así también está la construcción del estabilizado granular en la RP N° 8, en el tramo que va desde Siete Palmas hasta la intersección con la RP N° 2, a la altura de Colonia La Primavera, la cual tiene una extensión de ocho kilómetros y medio.

“Allí, en su momento, se estaba ejecutando una obra muy importante que era la pavimentación de esa ruta con la construcción de un nuevo puente de hormigón armado sobre el riacho El Porteño”, pero indicó que “el actual Gobierno nacional paralizó y desfinanció esa obra”.

Ante esa situación, subrayó Caffa que “el Estado provincial se hizo cargo de continuar con la construcción de la obra básica de terraplén con compactación para la futura pavimentación, las alcantarillas, también en lo que refiere a los trabajos para el escurrimiento y desagües fluviales”.

Después de esto, según expuso Caffa, “se terminará con la construcción del estabilizado granular de siete metros de ancho y 12 centímetros de espesor” que, una vez finalizada, permitirá “tener un acceso permanente a esa localidad y a todas las colonias que están en la zona de influencia”.

En ese sentido, sostuvo que “es importante recalcar que la construcción de ese terraplén que se está ejecutando en este momento va a servir para que en algún momento, cuando tengamos un Gobierno nacional que acompañe a las provincias, -a diferencia del actual del presidente Javier Milei- y podamos avanzar ya con la carpeta asfáltica que será la terminación de esta obra”.

Siete Palmas

También dialogó con esta Agencia Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Fomento de Siete Palmas, localidad que también recibió la visita del titular de Vialidad Provincial, con quien tuvo oportunidad de recorrer las obras que se ejecutan allí.

En ese sentido, manifestó su agradecimiento a Caffa, porque la DPV se está haciendo cargo de la reparación del puente histórico por el cual atraviesa el riacho He Hé, destacando el jefe territorial que esto se logró “a partir de una gestión de hace tiempo con el organismo”.

Marcó también que ello, a la vez, beneficiará en el almacenamiento de agua, “ya que a 300 metros de allí está la toma de agua para el reservorio de la planta potabilizadora”, la cual también se “está ampliando”, financiándose los trabajos con recursos provinciales.

Planta

Si bien con la planta que tenemos abastecemos la demanda de agua, pero igualmente apuntó que “con esta obra se ampliará el almacenamiento y eso nos va a permitir llevar agua a otras colonias” aledañas.

Tres Lagunas

Por otro lado, desde el Distrito Norte de la DPV se está poniendo en condiciones el camino vecinal 6011 en Tres Lagunas, que está comprendido entre los tramos que corresponden a la intersección a la RP N° 3 y la RP N° 6. Actualmente, ese camino vecinal tiene una longitud 2900 metros.

Detalles

Según detallaron desde el organismo, se enfocan los trabajos en el perfilado y abovedado de la calzada, también intervienen en los desagües, colocándose caños de hormigón armado de 600 milímetros. Asimismo, se realizó la limpieza del ancho de camino.

En resumen, básicamente los trabajos apuntan a la transitabilidad del camino para los vecinos del barrio Guaraní.