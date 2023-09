Impresionante incremento en transmisiones de los partidos de la MLS tras la llegada de Messi

El impacto de Lionel Messi en el fútbol estadounidense se ha vuelto superior al de cualquier figura que haya desembarcado en la MLS en el último tiempo y así lo demuestran los datos que se conocen a diario sobre cómo el fútbol (soccer allí) ha ganado espacio en todos los ámbitos en el último mes en el país norteamericano. Ahora, un reciente informe expone con claridad cómo los números de audiencia se han disparado.

La empresa de análisis Antenna publicó los datos de lo que ha significado la revolución Messi para Apple TV, la plataforma de streaming que es dueña de los derechos de la MLS en Estados Unidos y gran parte del mundo. Allí, según reflejó un informe en The Wall Street Journal, se observa que el día que el argentino debutó en Inter Miami hubo 110 mil usuarios que abonaron el MLS Pass para poder verlo en acción. Además, un par de días después, para su segundo partido, el número fue de 65 mil y en toda esa semana, el promedio estuvo por encima de los 5 mil por día (con picos de casi 10 mil), algo totalmente inusual.

Para tener noción, antes de que el delantero rosarino fuese presentado en el equipo de La Florida, los números eran mucho más bajos. Durante todo marzo (el mejor mes antes de la llegada de Leo), habían sido 124 mil personas las que habían pagado el pase para ver la liga a través de Apple TV, mientras que en junio, un mes antes de su arribo, habían sido cerca de 38 mil. Pero en julio la Messimanía entró en acción y hubo 288 mil nuevos usuarios.

En el informe, solo se incluyen suscriptores de Estados Unidos, por lo que no se tiene en cuenta a todos aquellos que hayan pagado desde América Latina y el resto de los mercados. Es decir que el efecto generado por La Pulga es aún mayor. Obviamente, no hay antecedentes para la liga de un interés tan alto en la historia reciente.

“Sólo hay un Lionel Messi, así que este fue un momento muy grande para el deporte en este país”, explicó Jonathan Carson, CEO de Antenna, en declaraciones que reprodujo el citado medio norteamericano, e insistió: “Los deportes definitivamente están impulsados por las estrellas, pero eso nunca antes se había traducido en un enorme aumento de suscriptores”. Por su parte, en agosto el propio Tim Cook, director ejecutivo de Apple, había reconocido el éxito de la llegada de Messi a la MLS: “Estamos superando nuestras expectativas en términos de suscriptores“.

Porque además, los fanáticos de La Pulga han llegado a una plataforma nueva, que no estaba en sus planes contratar, y así lo demuestran los datos. No sólo han crecido las usuarios del MLS Pass, sino también a todo el servicio de Apple TV (que incluye series y películas), porque de 743 mil nuevos usuarios en junio, saltó a 833 mil en julio. Un crecimiento sólo entendido por el arribo de la ex estrella de Barcelona y PSG al inter Miami.

El propio dueño del Inter Miami, Jorge Mas, había expresado su sorpresa por lo sucedido con el pase para ver los partidos de Lionel Messi en nu posteo en redes sociales: “¡El efecto de Messi es real! Los suscriptores de MLS Season Pass en AppleTV se duplicaron desde que Messi se unió a Inter Miami. Y la audiencia de las transmisiones en español del MLS Season Pass en AppleTV ha superado en más de un 50% para los partidos de Messi y continúa creciendo. ¡Increíble para todos los fans a nivel mundial!”.

Cabe recordar que en 2022 la compañía de la manzana cerró un acuerdo de 10 años con MLS a cambio de USD 2.500 millones. Esta es una muestra más de cómo el deporte en vivo puede atraer a una innumerable cantidad de fanáticos, incluso tal vez más que las películas, series y los realities shows que usualmente ofrecen estas plataformas. Es por eso que en el último tiempo ha habido un crecimiento de las relaciones entre el streaming y el deporte, que antes era exclusivo de las compañías de cable. En la actualidad, hay partidos de NFL que se ven por Youtube, encuentros de la NFL y de la Ligue 1 de Francia que van por Amazon y la MLS se emite por Apple TV. Lo mismo sucede con el boxeo y la UFC, cuyos principales combates son usualmente comprados por estas plataformas, así como la Fórmula 1 y la NBA tienen un convenio con Star+ en América Latina.

Obviamente, cualquier tipo de proyección se dispara cuando una figura como Lionel Messi arriba a una liga. Esto está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, en donde el fútbol comienza a ser tendencia cada vez que el argentino sale a escena y provoca que figuras del baloncesto o del fútbol americano detengan su agenda para ir al estadio a ver soccer, algo que hasta hace poco era inimaginable.

