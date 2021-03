Impresionante nocaut en MMA: se liberó de un estrangulamiento y aplastó a su rival contra el piso

Compartir

Lo impredecible que pueden ser la peleas de artes marciales mixtas (MMA) suelen tener al espectador al borde de la silla constantemente. Una de las principales razones es que un competidor no puede relajarse hasta que el juez dé por terminado el duelo. Es lo que le sucedió al francés Ibrahim Mané, quien se descuidó por unos segundo y su rival no lo perdonó.

En el marco del Brave CF 47, Nursulton Ruziboev estaba en una incómoda posición en el suelo y el luchador galo lo tenía atrapado. Parecía que el uzbeko no tenía mucha esperanza en salir ganador del octágono hasta que le encontró la solución al problema: se soltó de una de las llaves, se puso de pie y aplastó a su oponente contra la lona de la jaula.

El juez, al ver que Mané había quedado inconsciente, no tuvo otra alternativa que darle la victoria a Ruziboev, quien conectó dos puñetazos más antes del final. “Increíble golpe se llevó Ibrahim con tanta elevación. Convirtió una miseria a un milagro, a los fanáticos les encantó mirar este desenlace”, comentaron en la transmisión de la pelea luego de presenciar semejante maniobra.

La técnica utilizada por el asiático es llamada slam y consiste en levantar al rival para posteriormente lanzarlo al suelo de manera violenta. La clave para poder realizar el movimiento, es que el oponente decida no soltar la llave y quedar colgado una vez que está en el aire. Varias veces se discutió de prohibir dicho golpe ya que la mayoría de las ocasiones implica un fuerte impacto en la zona de la nuca o cabeza, lo que puede tener graves secuelas a futuro.

La acción fue tan impresionante que se volvió viral en las redes sociales y tuvo un gran nivel de exposición. El mismo ganador de la pelea se mostró feliz en su cuenta de Instagram donde publicó varias notas de medios que hicieron eco a la maniobra que utilizó para cerrar una lucha que parecía complicada.

Nursulton Ruziboev acumula gran experiencia dentro del mundo de las MMA y amplió su récord personal a 29 victorias, 8 derrotas y dos empates. Además, luego de derrotar a Ibrahim Mané extendió su racha ganadora a tres luchas consecutivas. Por el lado del francés, su marca es de 8-4 luego caer frente al uzbeko. Su último triunfo fue en septiembre del año pasado, cuando derrotó a David Jacobson por decisión unánime de los jueces.

