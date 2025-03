Impuesto a los combustibles: presentan un proyecto clave para financiar provincias

El diputado de Encuentro Federal, Juan Fernando Brügge presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para coparticipar el impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Cómo llega al recinto, los reclamos al Gobierno Nacional y las negociaciones.

A pesar del repunte de la recaudación en febrero, y por ende de las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), revivió un pedido: la coparticipación del impuesto sobre los Combustibles Líquidos. El proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados y las negociaciones.

La promesa que le habría hecho el ministro de Economía, Sergio Massa a los gobernadores, a cambio de lograr la aprobación de la reforma del impuesto a las Ganancias, resurgió en la escena política, pero esta vez de la mano de un legislador de Córdoba.

Ayer, miércoles, el diputado de Encuentro Federal, Juan Fernando Brügge presentó en la mesa de entrada de la Cámara baja un proyecto para modificar la distribución del producido del impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Donde se plantea sustituir el artículo 19 del Capítulo IV de la Ley 23.966 y que la recaudación del impuesto se distribuya un 25,4% al Tesoro Nacional; 43,29% entre las provincias y CABA; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; y 2,55% al de compensación del transporte público.

«El Gobierno Nacional al salirse de la obra pública, al no hacer más viviendas, al no mandar dinero para cloacas, gas ni agua potable, todo recae sobre las provincias y municipios. Y por eso que planteamos una redistribución de los porcentajes que están previsto en el impuesto», sostuvo Brügge en conversación con El Cronista.

Por la Ley 23.966, 10,40% va al Tesoro Nacional, 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; y 2,55% a la Compensación Transporte Público.

Respecto a Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, se destacó en el proyecto, que financiaba con un 4,31% al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) que el Gobierno Nacional suprimió el año pasado. «Poniendo en riesgo la salud pública de las diferentes publicaciones de nuestro país, por no contar con el acceso a esos servicios públicos y esenciales», sostuvo.

A la par de que denunciar el manejo del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. «Sin haber destinado, el Gobierno Nacional recursos a la red vial federal en el año 2024, habiendo efectuado la convocatoria a licitación pública para concesionar las rutas nacionales, con el sistema de cobro por peaje de sus usuarios, lo que a las claras demuestra, que los recursos provenientes del impuesto que nos ocupa, para nada son destinados al fin previsto en la normativa tributaria nacional», remarcó.

Apoyo político

Según pudo saber este medio, el proyecto de Brügge cuenta con el respaldo del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora como de los 15 diputados de Encuentro Federal, entre los que están Miguel Ángel Pichetto, Óscar Agost Carreño, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

«Cuento con el apoyo de mi gobernador y de todos los diputados del bloque. A partir de ahora empieza la negociación», sostuvo Brügge cuando se lo consultó respecto a cómo llega el proyecto al recinto y si mantuvo diálogo con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert.

En números

En febrero, el impuesto sobre los Combustibles Líquidos aportó a las arcas del estado $ 339.280 millones, lo que implicó una variación interanual del 571,8% según el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

«El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto», destacaron a partir de las decisiones del ministro de Economía, Luis Caputo. Así, en los primeros dos meses del año, el impuesto sumó $ 602.194 millones (v.ia del 523,2%).