Impulsan demanda colectiva contra cadena de valor de $LIBRA

Una demanda colectiva avanza contra los responsables de la criptomoneda $Libra, que fue promovida por el presidente Javier Milei y sufrió una caída del 2.200% en solo cuatro horas, dejando miles de damnificados en todo el mundo.

El especialista en blockchain Martín Romeo, quien forma parte de la querella en la causa Criptogate $LIBRA, explicó que la acción judicial busca determinar qué delitos cometió cada parte de la cadena de valor e iniciar reclamos civiles para que los inversores recuperen su dinero.

«No fue una mala operación ni una inversión especulativa. Fue una estafa. La gente compraba y, del otro lado, sacaban los fondos de liquidez. No es que alguien vendió su parte y cayó el precio, se llevaron el respaldo de la moneda y la hicieron colapsar», sostuvo Romeo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Según explicó Romeo, la criptomoneda no fue creada por el mandatario nacional, pero el Presidente tuvo un rol clave al impulsarla públicamente.

«Sin Milei, Libra no hubiera alcanzado el volumen que tuvo. Él fijó publicaciones, lo promocionó en Instagram y lo confirmó en Bloomberg, el medio financiero más importante del mundo», remarcó.

El principal señalado como responsable es Hayden Davis, dueño de Kelsier Ventures, empresa que desarrolló $LIBRA desde los Estados Unidos.

«Davis y su equipo admitieron en un video que retiraron los fondos de liquidez, lo que dejó sin respaldo a la moneda y provocó su colapso. Se llevaron 110 millones de dólares de los pools de liquidez, más 100 millones por información privilegiada», denunció Romeo.En la Argentina, la causa quedó en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Paralelamente, la SEC de Estados Unidos inició una investigación de oficio.

«Si la causa avanza en Estados Unidos, los responsables podrían enfrentar penas de prisión. En ese país, estos casos se toman en serio: Sam Bankman-Fried, CEO de FTX, recibió 16 años de cárcel por algo similar», advirtió Romeo. .