Inauguran un mega oleoducto para darle salida a petróleo de Vaca Muerta

Dos años de obras y una inversión de 1.400 millones de dólares aportados en su mayoría por empresas petroleras permitieron este viernes poner en marcha el Oleoducto Duplicar Plus, un proyecto que operará la empresa Oleoductos del Valle -Oldelval- y que permitirá darle salida a todo el petróleo que hoy se produce en el yacimiento Vaca Muerta.

Esta autopista de petróleo de 525 kilómetros de longitud se trazó entre la ciudad rionegrina de Allen y la planta de Oil Tanking, ubicada en el puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca. Desde allí, el petróleo se subirá a barcos que saldrán cargados de petróleo argentino. Esta obra permitirá elevar el volumen de transporte desde 225.000 metros cúbicos de petróleo por día a 540.000 metros cúbicos.

“De esta forma se eliminará el cuello de botella que hasta hoy significaba la falta de caños para sacar el crudo de la cuenca neuquina”, señaló Ricardo Hösel, CEO de Oldelval. Del acto de inauguración participaron muchos empresarios del sector petrolero. Por el Gobierno nacional se hizo presente la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller. Llamó la atención a los más de 300 presentes en el acto la ausencia de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Por la falta de capacidad de transporte, muchas petroleras se vieron obligadas el año pasado a utilizar miles de camiones (35 metros cúbicos de capacidad) para sacar el petróleo de Vaca Muerta, lo que impactó negativamente en sus costos. Lo más saliente del oleoducto que se inaugura hoy es que el 100% del proyecto Duplicar tendrá destino de exportación y otorgará previsibilidad a las compañías productoras. En números, el petróleo que circule por este oleoducto generará un plus de exportaciones de 8.000 millones de dólares anuales adicionales para el país a partir de 2026.

A diferencia del gasoducto Francisco Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), el Duplicar se financió con capitales privados. El grueso, cerca del 80%, fue aportado por los propios accionistas de Oldelval, que son petroleras con presencia en Vaca Muerta, como YPF, Pluspetrol, Shell, Techpetrol, Pampa, entre otras, y de empresas que firmaron contratos en firme para garantizarse la capacidad de transporte, como Vista. El 20% restante se financió mediante la emisión de una Obligación Negociable dolar link. Los aportes de cada empresa se definieron en base a la capacidad de transporte que contrataron con Oldelval. De entrada, se firmaron contratos en firme para asegurarse capacidad de transporte por 15 años. Por cada metro cúbico de petróleo transportado, Oldelval cobrará dos dólares. El transporte también estará disponible para empresas que no sean accionistas de Oldelval.

La inauguración se hizo en la estación de bombeo ubicada en Allen. Hasta allí llegan pequeños oleoductos que van directamente desde los pozos en Vaca Muerta. En Allen está el hub que concentra a todos los caños trazados hasta hoy. Desde allí se bombea el petróleo hasta el puerto de Rosales. En el medio del trazado de 525 kilómetros hay sub estaciones de bombeo en las que operan turbinas compradas a la alemana Siemens, que le dan impulso al flujo de crudo.

Paradójicamente, una de las claves para juntar rápidamente los fondos para financiar la obra fue producto del cepo. Las empresas productoras de petróleo se encontraban con muchos pesos que no podían girar al exterior y concluyeron que una buena aplicación para esa liquidez no deseada era financiar la obra. Si los bancos construían torres corporativas con sus pesos, las petroleras optaron por construir un oleoducto para darle salida a su producción de petróleo.

Pero las inversiones no terminaron con Duplicar. A fines de 2026 el caño construido se llenará y no podrá ampliar su capacidad de transporte. Un nuevo oleoducto añadirá una capacidad de 125.000 metros cúbicos de crudo, según datos de la firma. Demandará la construcción de unos 300 kilómetros de ducto. La inversión prevista será de 400 millones de dólares. En dólares, la capacidad adicional de este nuevo oleoducto sumará divisas de exportación por otros 3.000 millones de dólares.A fines de 2024 YPF anunció que junto a las principales empresas petroleras desarrollará el proyecto Vaca Muerta Sur.

Con esta apuesta, nace un nuevo jugador en el sector. La sociedad anónima que se creó para el proyecto se llama VMOS y está integrada por siete compañías: YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell.

El futuro oleoducto tendrá una extensión de 437 kilómetros, una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje, desde la localidad de Allen hasta la zona de Punta Colorada, en Río Negro.

Todo sea por sacar lo más rápidamente la producción de petróleo de Vaca Muerta.