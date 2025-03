Inauguraron el año académico de la escuela judicial con un conversatorio sobre vulnerabilidades y Género

El lunes, a las 17 horas, la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández, inauguró formalmente el año académico 2025 de la Escuela Judicial con un conversatorio en el sexto piso del edificio de Tribunales. El evento, organizado en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, contó con la participación de destacados disertantes y se realizó tanto de forma presencial como a través de Zoom, permitiendo su acceso a las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.

El panel de disertantes estuvo compuesto por la jueza de la Cámara Primera en lo Criminal, Lilian Isabel Fernández; el juez del Tribunal de Familia, Marcial Antonio Mántaras; y el fiscal de la Cámara Primera, Pedro Gustavo Schaeffer.

La secretaria Relatora del STJ, María Magalí Castillo Giraudo, fue la encargada de moderar el debate.Durante sus intervenciones, los expositores abordaron temas cruciales relacionados con las vulnerabilidades de género, el acceso de las mujeres a la justicia, la violencia económica y sus consecuencias jurídicas.

La jornada propició un rico intercambio de ideas con el público presente, que participó activamente realizando preguntas sobre los diversos tópicos tratados.

En su discurso de apertura, la ministra Fernández destacó la relevancia de la capacitación continua dentro del Poder Judicial, subrayando el rol esencial que desempeña la Escuela Judicial en la formación de magistrados, funcionarios y empleados judiciales.

Recordó que la creación de la escuela en 1995 marcó un gran avance en la profesionalización del sector, y hoy, con la tecnología disponible, el acceso a la capacitación es más sencillo y flexible.

Agradeció especialmente al ministro Ariel Gustavo Coll por haber sido parte fundamental de este proceso y a la doctora María Celeste Córdoba, integrante del Consejo Consultivo de la Escuela.

En línea con la temática central del conversatorio, Fernández reflexionó sobre las vulnerabilidades estructurales que enfrentan las mujeres, recordando que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha que invita a repensar las desigualdades y violencias de género. “Nos siguen golpeando, nos siguen matando”, expresó, aludiendo a la problemática global de la violencia contra las mujeres.

La ministra hizo una comparación entre los miedos cotidianos de los hombres y las mujeres, destacando las diferencias en la experiencia de inseguridad.

“Para un hombre, el miedo a tomar un Uber a las tres de la mañana es que le roben el celular, pero para una mujer es no saber si va a llegar a su destino o si va a terminar en una zanja”, afirmó.

De esta manera, enfatizó la dificultad de que los hombres comprendan el temor constante que sienten las mujeres en la vida diaria, un temor mucho más profundo que el de perder un bien material.Fernández también hizo hincapié en las formas de violencia laboral que muchas mujeres enfrentan, asegurando que en el Poder Judicial no se tolerará ningún tipo de maltrato o descalificación hacia ellas.

«No a la violencia laboral, no al destrato, no al maltrato, no al ninguneo», sentenció.

Sobre los avances conseguidos por las mujeres en términos de derechos, la ministra destacó que, aunque los derechos no deben mendigarse, las mujeres han tenido que luchar arduamente para obtenerlos.

“Ahora debemos defender con uñas y dientes todo lo logrado, en lo que pareciera ser una guerra sin fin», dijo, remarcando la importancia de no negociar los derechos ya adquiridos.

Finalmente, agradeció la participación en la jornada y llamó a seguir trabajando por una mayor formación y conocimiento dentro del sistema judicial, destacando que el acto de apertura del año académico se realice en una fecha tan significativa para las mujeres y quienes luchan por la igualdad.