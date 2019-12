Inauguraron moderno y amplio edificio donde funcionará el Juzgado de Paz de Pirané

Compartir

Un moderno y amplio edificio donde a partir de hoy funcionarán el Juzgado de Paz de Pirané y los anexos de la Oficina de Violencia Intramiliar y la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, fue oficialmente inaugurado ayer por las máximas autoridades del Poder Judicial de la Provincia.

La nueva sede judicial, que está ubicada en avenida 9 de Julio 996, quedó habilitada para atender a los pobladores de Pirané y colonias vecinas, tras un acto realizado ayer en horas de la mañana, que estuvo presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, los ministros Marcos Bruno Quinteros, Ricardo Alberto Cabrera y Ariel Gustavo Coll y el procurador General, Sergio Rolando López.

La ceremonia dio comienzo con el tradicional corte de cintas, luego hizo uso de la palabra el doctor Alucín, se descubrieron placas conmemorativas y, finalmente, las autoridades recorrieron las flamantes instalaciones judiciales.

Satisfacción y compromiso

Al hablar en el acto, el presidente del STJ dijo que siempre es un “gusto y una satisfacción” inaugurar una obra del Poder Judicial, sobre todo cuando es propia, y recordó que su finalización demandó casi dos años en medio de una crisis económica de alcance nacional. “En esto quiero agradecer al gobierno de la provincia que confió en nosotros y nos asignó el presupuesto para llevar adelante este emprendimiento, delegando en el Poder Judicial la licitación que fue encarada por el Servicio Administrativo Contable, lo cual es un motivo de doble orgullo para nosotros”, enfatizó.

El doctor Alucín felicitó a todo el grupo de persona que estuvo detrás de esta obra y destacó la calidad de los recursos humanos que tiene la Justicia provincial, mencionando entre otros funcionarios y empleados judiciales, al contador Dante Horacio Sánchez, a la encargada de Servicios Generales, Irma Ferrari y al arquitecto Fernando Polo, como así también a la empresa que se encargó de la construcción del nuevo Juzgado.

También un especial reconocimiento a sus pares del STJ por el permanente impulso, acompañamiento y la confianza depositada para encarar y hacer realidad este tipo de emprendimientos, tan necesarios para el Poder Judicial y para la comunidad en su conjunto.

Tras señalar que nunca es tarea sencilla habilitar una dependencia judicial, valoró todo el esfuerzo realizado para hacer realidad esta obra, y consideró que una infraestructura de esta envergadura debe animar y comprometer a efectuar un doble esfuerzo para que el servicio de Justicia, que es un derecho fundamental del hombre, porque sin Justicia no hay libertad, “se pueda concretar y llegue a todos los vecinos de esta jurisdicción”.

También agradeció la colaboración prestada por el intendente Mario Norberto Diakovski y valoró la presencia en el acto del juez de Paz de Pirané, Néstor Luis Dellagnolo, concejales, jueces de Paz de otras localidades, representantes de fuerzas vivas de la comunidad y de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales. “Siempre digo que independencia del Poder Judicial no significa aislamiento, ya que como institución del Estado somos parte de la comunidad y necesitamos la colaboración permanente de los municipios y de toda la sociedad, ya que es la comunidad y la propia gente la que legitima un sistema de Justicia”.

El magistrado no soslayó mencionar a los facilitadores judiciales que también serán parte del esquema de trabajo como nexo directo entre los vecinos y el Juzgado de Paz y las otras dependencias inauguradas. “Serán de mucha ayuda y nunca duden en acudir al Juzgado, ya que con su labor constituyen el puente para que el servicio de Justicia, como derecho fundamental, llegue concretamente a la comunidad y, sobre todo, a los sectores más vulnerables”, enfatizó dirigiéndose a los facilitadores judiciales.

Finalmente, exhortó a redoblar los esfuerzos para que la sociedad no solamente se vea beneficiada por esta imponente infraestructura que representa la puerta de acceso al Poder Judicial, sino por la calidad, eficacia y eficiencia de un servicio que, sin lugar a dudas, debe servir para atender a la comunidad y solucionar la mayor cantidad de problemas posible.

El flamante edificio está erigido en un terreno de 50 por 30 metros y cuenta con cómodas oficinas, dos mesas de entradas, sector de Oficialia y sanitarios internos y para el público que concurre al Juzgado, destacándose uno de ellos destinado a personas de edad avanzada, con discapacidad motriz o madres que requieren de un lugar específico para atender a bebés o niños de corta edad.