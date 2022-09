Inauguraron obras de ampliación y refacción del Hospital Distrital de Ingeniero Juárez

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana de este jueves 1° de septiembre, el gobernador Gildo Insfrán dejó inauguradas las obras del sector de emergencias SIPEC, consultorios y administración del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez, demostrando una vez más que el Modelo Formoseño no detiene su marcha en concreciones de infraestructuras en todos los ámbitos.

El primer mandatario efectuó el corte de cintas y el descubrimiento de la placa acompañado por el vicegobernador de la provincia, el doctor Eber Solís; el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez; el intendente de Juárez, Rafael Nacif; y el director del nosocomio, el doctor José Fernández.

En un marco festivo, los vecinos se congregaron para saludar y expresar su cariño y agradecimiento al Gobernador, quien luego procedió a recorrer las flamantes instalaciones, dotadas con modernos equipamientos y todo lo necesario para el funcionamiento del efector público de referencia de la zona oeste.

En ese sentido, en declaraciones a esta Agencia, el doctor Fernández, director del Hospital de Ingeniero Juárez, esbozó con alegría: “Venimos a inaugurar una nueva parte del hospital, con nueva tecnología”, la cual representa “la verdadera justicia social”.

Referido a esto, agregó: “Aquí se ve la igualdad de oportunidades para cada uno de los pobladores del oeste formoseño” y sostuvo con firmeza que es “gracias a la voluntad y decisión política del gobernador Insfrán”.

Por otra parte, el doctor Julián Bibolini también se demostró contento por esta nueva entrega, y declaró: “Me siento muy orgulloso de estar aquí, en esta instalación, con esta infraestructura dedicada a las personas, a la población”.

A su vez, remarcó que, a partir de ahora, los pobladores “ya no tienen necesidad de trasladarse a otros lugares”, reafirmando que ahora cuentan “con las atenciones más importantes e internaciones más complejas”.

También mostró su satisfacción por esta nueva obra en materia de salud la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Cristina Mirassou, quien aseveró que esto es fruto «de una conducción política con una visión estratégica del gobernador Insfrán».

Además, merced a una inversión en infraestructura, equipamiento y recurso humano en todos los niveles de atención de la red provincial. «El Modelo Formoseño viene llevando adelante un proceso que no para y que siempre vamos adelante», el cual es «totalmente coherente y sobre todo equitativo», ya que «se dan en todo el territorio provincial», acentuó, categórica.

Detalles

Cabe referir que las obras de refacción y ampliación del Hospital Distrital “Eva Perón” se tratan del sector de emergencias SIPEC, consultorios y administración, del tipo tradicional con mampostería de ladrillos comunes, pisos de mosaicos graníticos, carpinterías de aluminio, cielorrasos de tablillas de PVC y aplicados bajo losa y cubierta de chapa galvanizada trapezoidal color azul.

Además, los sectores intervenidos del establecimiento sanitario son la administración, la dirección, secretaría, estadística, archivo, oficina del Registro Civil, sala de reuniones, sala de mamografía, sala de tomografía con sector de recuperación, laboratorio y bacteriología, sala de extracción y sala de hemoterapia.

También, las áreas de farmacia, depósito de farmacia, internación, quirófano, terapia intensiva, sala de partos, baños y vestuarios del personal, residencia para familiares, consultorios externos y sanitarios -11 en total- y sanitarios públicos.

Asimismo, el sector de emergencia SIPEC está constituido por el estacionamiento de ambulancias, sala de espera, sanitarios públicos, dos consultorios, sala de pre internación, aposentos médicos y aposentos de choferes.

Compartir

Linkedin Print