Incautan en Clorinda más de cinco toneladas y media de marihuana

El martes en horas de la mañana, y a raíz de actividades de investigativas llevadas a cabo en la ciudad de Clorinda por personal de Unidad de Reunión de Información Formosa, Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Formosa y la Sección de Antidroga Clorinda, efectivos del Control de ruta Gendarme Fermín Rolón dependiente del Escuadrón 16 “Clorinda”, detuvieron la marcha de un camión de cargas de bandera Paraguaya, constatando a simple vista inconsistencias en cuanto a colocación de precintos y documentación MIC DTA, ante esta situación se requirió la presencia del personal AFI-DGA, quienes constataron a prima facie que los precintos no deberían estar colocados a posteriori del control aduanero, como así también el color no concordaba con el de los precintos originales.

Al realizar la inspección con el Can detector de Narcótico, el mismo reacciona de forma positiva ante presencia de sustancia estupefaciente, seguidamente se tomó contacto con autoridades judiciales (Juzgado Federal N° 1 y Fiscalía Federal N° 1), realizando la apertura del remolque térmico constatando a simple vista la existencia de gran cantidad de bultos de arpillera (presunta marihuana) estivados sobre la carga legal declarada por lo que se procedió al traslado del rodado, conductor y del personal interviniente hasta el Escuadrón 16.

Una vez en la Unidad se procedió a realizar la prueba de orientación Narcotest la que arrojo resultado positivo para Cannabis Sativa con un total de Siete Mil Ochocientos Treinta y Cinco (7835) panes los que arrojaron un peso total de Cinco Mil Ochocientos Seis Kilos (5806) de (Marihuana).

Continuando con las tareas investigativas en el día de la fecha se llevó a cabo una orden de allanamiento, obteniendo los siguientes resultados conforme:

Detención de un ciudadano Incautación de un vehículo marca Toyota tipo furgón. Documentaciones varias de interés para la presente causa, Un (1) celular perteneciente a la concubina del causante.

Intervino el Juzgado Federal N° 1 y Fiscalía Federal N° 1 de la Ciudad de Formosa.

