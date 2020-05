Incautaron marihuana apta para la elaboración de 18.000 cigarrillos caseros

Compartir

Linkedin Print

En el marco de una investigación, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía secuestró seis kilos de marihuana, una motocicleta y detuvo a un hombre de 22 años en la zona costera del ex balneario Banco Marina, del Distrito Cinco de esta ciudad.

El procedimiento se concretó hoy –jueves- en horas tempranas cuando efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas vigilaban la zona costera del ex balneario, donde realizaban constantes controles de pasos fronterizos no habilitados.

En ese momento, observaron a un hombre en una motocicleta de 110 cilindradas, con dos bultos de manera sospechosa.

Al interceptar al sujeto, se lo identificó como un joven de 22 años que circulaba al mando de una moto Zanella, modelo ZB de 110, trasladando dos bultos grandes, envueltos con bolsas de polietileno.

Ante la sospecha de tratarse de una carga de elementos de tenencia prohibida, inmediatamente el conductor fue reducido y en presencia de testigos convocados al efecto se verificó la carga, tratándose de cogollos (flores) de marihuana discriminados en cinco fracciones de grandes dimensiones que arrojaron aproximadamente seis kilogramos al pesaje, constatándose también en poder del sujeto, una suma de dinero y un teléfono celular.

El total de la sustancia secuestrada es apta para la elaboración de 18.000 unidades de cigarrillos caseros comúnmente denominados “Porros”.

Posteriormente continuando con las investigaciones en horas del mediodía se llevó a cabo una orden de requisa domiciliaria, en la manzana 7 del barrio 7 de Mayo de esta ciudad capital, domicilio de otro sujeto que podría estar vinculado en la causa, quien no se encontraba en el inmueble y en presencia de un familiar se realizó la requisa correspondiente observando en uno de los sectores un envoltorio con varios gramos de marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo de baja denominación los cuales fueron secuestrados.

Todos los elementos fueron secuestrados y trasladados junto con el detenido hasta la sede policial, donde se le notificó la situación legal quedando alojado a disposición del Juzgado de Narcocrimen.