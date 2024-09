Incautaron un camión por varias infracciones y faltas en el marco de un control de seguridad vial

El personal de la Delegación de Seguridad Vial de Posta Zalazar, verificó un camión Mercedes Benz que transportaba agua en un tanque de pvc, que exhibía un cartel falso del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP).

Durante la inspección que se realizó este miércoles por la mañana, se detectó que el tanque no reunía los requisitos mínimos de seguridad para el transporte de la carga líquida; ya que sólo se encontraba sujetado con dos cinchos y no contaba con las documentaciones exigidas para esa actividad.

Al momento del control, el conductor no tenía la cédula de identificación del camión, ni la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tampoco tenía colocado el dominio en la parte delantera del rodado.

También se detectó que, en el parabrisas del camión, tenía un cartel que indicaba “SPAP SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE, USO OFICIAL”; pero al consultar con el organismo con sede en Las Lomitas, se confirmó que el conductor y el vehículo no trabaja para ese organismo y que se trataba de un cartel falsificado.

Por todo lo expuesto, se secuestró el camión y se inició una causa judicial por el delito de “Falsificación de Documentos Públicos, Usurpación de Títulos y Honores”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Las Lomitas.