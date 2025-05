Incautaron un cargamento ilegal de pescado en un control vial en Lucio V. Mansilla

Durante un operativo de control vehicular realizado en la intersección de la Ruta Nacional N° 11 y la Avenida San Martín, en la localidad formoseña de Lucio V. Mansilla, personal de la Delegación de Seguridad Vial detectó el transporte irregular de productos pesqueros sin habilitación ni condiciones sanitarias adecuadas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes por la noche, alrededor de las 20:50 horas, cuando un automóvil proveniente de la provincia del Chaco fue detenido para su inspección. En el interior del vehículo se hallaron 19 bolsas que contenían un total de 21 ejemplares de pescado. La carga no contaba con documentación que acreditara su origen ni con autorización oficial para el traslado o comercialización del producto.

El conductor del rodado carecía de la guía de traslado emitida por la autoridad competente de la provincia de origen, y no disponía de licencia como acopiador, mayorista ni minorista. Además, el vehículo no reunía las condiciones necesarias para garantizar la conservación sanitaria de los alimentos, lo que representa una infracción a la normativa vigente en materia de fauna ictícola y seguridad alimentaria.

Tras la intervención, se dio aviso a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, que dispuso el secuestro de la mercadería. Los productos serán destruidos mediante incineración, conforme a los protocolos establecidos en materia sanitaria y ambiental.

El operativo se enmarca en una política de fiscalización orientada a prevenir la explotación indiscriminada de recursos naturales y a reforzar los controles sobre el transporte de bienes alimentarios, con el objetivo de proteger la biodiversidad regional y evitar riesgos para la salud pública.