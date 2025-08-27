Incendio devastador en Barrio Itatí II: Julio, un vecino que perdió todo, busca ayuda para reconstruir su vida

La mañana de Exprés En Radio FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO, de lunes a viernes de 9 a 12hs) se vistió de un profundo llamado a la solidaridad al entrevistar a Julio, un vecino del barrio Itatí II que lamentablemente perdió todas sus pertenencias en un devastador incendio ocurrido el pasado lunes por la noche. La rápida intervención del cuerpo de bomberos, acompañado por otras áreas policiales, permitió extinguir las llamas en una vivienda de la manzana 25, evitando la propagación a casas linderas y sin registrarse personas lesionadas. Sin embargo, el saldo material fue cuantioso y dejó a Julio en una situación de extrema vulnerabilidad.

El relato del siniestro

Julio relató los angustiantes momentos vividos: “Eso pasó el lunes a la noche. Yo este tengo otra pieza esa eh en mi terreno. Y este cuando salgo veo que se estaba prendiendo fuego y ya y quise a fin a pagar, pero me ganó. No no no pude ya y al rato vino los los bomberos y gracias a ellos he querido eh apagar para que no pase a a los vecinos también, porque tengo justo pegado un vecino ahí.”

El fuego consumió todo a su paso, dejando a Julio sin nada. “Y ahí yo tenía mi mis pertenencias, mis cosas, tenía la cocina, la aladera, tenía computadora también y bueno, muchas cosas de de de valor de algunas cosas también que tenía ahí. Y ese perdió todo hoy.” Las imágenes del siniestro reflejan la magnitud de la pérdida, una situación que conmueve y moviliza a la comunidad.

Un changarín y reciclador que lucha día a día

Ante la pregunta sobre su ocupación, Julio compartió su realidad: “Yo soy changarín, también reciclador porque este a ver si hay trabajo que no no vamos si hay muy poco trabajo también y está escaseando porque no no la economía yo me me dedico al reciclaje más que nada ahora porque es lo que más o menos tiene salida. Porque yo vivo bueno vivo también el día a día por eso viste. Gracias a eso antes.”Además de sus pertenencias, Julio también perdió sus herramientas de trabajo, lo que agrava aún más su situación.

Cómo colaborar: un techo, ropa y ayuda para reconstruir

El programa abrió un espacio para que los oyentes puedan colaborar con Julio. Él compartió su número de teléfono y las necesidades más urgentes. “Mi número es 3704 65 24 80,” reiteró Julio. Explicó que tiene una pequeña construcción al costado de donde vivía, a la cual solo le falta el techo. “Y me hace falta chapa, viste, también para poder Por eso todavía no me estoy limpiando acá, viste.”

La falta de un lugar donde resguardarse es apremiante. Además de chapas, Julio necesita ropa, ya que todas sus prendas se quemaron en el incendio. “Y y bueno, también ropa por ahí, porque donde se quemó tenía todas mis cosas, viste, tenía mi la ropa, mercadería. Claro. mi cocina, la lavadora y viste que es lo más esencial eso.”

La situación de Julio es un recordatorio de que “nadie está exento de la posibilidad de que le pase, por supuesto, y ante esto lo único que queda es la solidaridad del resto que pueda dar una mano en lo que se pueda y y reconstruirse y reinventarse de la mejor forma posible,” expresó el conductor.

Un llamado a la esperanza y la ayuda comunitaria

Antes de finalizar la emotiva entrevista, Julio reiteró su número para que aquellos que deseen colaborar puedan hacerlo: “Mi número es 3704 65 24 80.”

Se ha sabido que Julio ha recibido ayuda de un par de empresas y comercios locales, lo que le permite, al menos, realizar sus «changas» y «laburos» para subsistir. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción de su hogar y su vida es largo y desafiante. Perderlo todo es un golpe duro, y “dar el primer paso para nuevamente empezar es difícil, muy difícil realmente.”

La comunidad de Formosa está invitada a sumarse a esta cadena de solidaridad para brindar a Julio el apoyo necesario en este momento crítico. Cada chapa, cada prenda de ropa, o incluso un trabajo, puede marcar una diferencia significativa en su camino hacia la recuperación.