Incendio en Córdoba: al menos seis dotaciones de bomberos combaten las llamas en el Cerro Uritorco

Al menos seis dotaciones de bomberos y personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Córdoba combatieron ayer por la tarde un incendio de considerables dimensiones que se registra en el Cerro Uritorco, en cercanías a la localidad de Capilla del Monte. Son 90 personas en total.

Según informaron desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad provincial, varios bomberos del cuartel de Capilla de Monte, trabajan con la colaboración de efectivos de La Falda, Villa Giardino, Cruz del Eje, Valle Hermoso y San Marcos Sierras. Además tuvieron ayuda de dos aviones hidrantes.

El incendio se había iniciado ayer, y aunque fue controlado rápidamente, las condiciones climáticas y el intenso viento generaron que se reactivara hoy.

“Es una ladera muy complicada para trabajarla. No solo por el viento, sino por la pendiente. Para llegar a la línea de fuego es necesario hacer tres horas de caminata”, detalló el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes provincial, Claudio Vignetta.

En diálogo con TN, el funcionario advirtió que “debido al viento, por el momento, no se puede operar con aeronaves”.

En sintonía, Marcelo Taboada, miembro del Plan Provincial de Manejo al Fuego, dijo a El Doce TV: “Hay mucha turbulencia y se ha puesto muy peligroso para operar desde aviones o helicópteros. No podemos dar apoyo al trabajo de infantes”

