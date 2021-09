Incendio en la casa de Jorge Rial y Romina Pereiro

Compartir

El lunes por la noche, la casa en la que viven Jorge Rial y su esposa, Romina Pereiro, sufrió un incendio, según contó este martes por la mañana el periodista a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y en el cual llevó tranquilidad al asegurar que tanto él como la licenciada en nutrición se encuentran en perfecto estado de salud y que no hubo heridos.

“Ayer a la noche sufrimos un incendio en nuestra casa. Por suerte estamos bien”, escribió el ex conductor de Intrusos. Según trascendió, el periodista y su esposa estaba acompañados por una amiga de la licenciada en nutrición y el cocinero, que trabaja dos veces por semana en la casa de la pareja. En tanto, Rial detalló que el hecho sucedió en la cocina que “quedó inutilizada”. Además, indicó que “el resto de la casa está perfecto, salvo por los efectos del humo”. “Tanto Romi como yo estamos en perfectas condiciones”, remarcó.

También agradeció a los bomberos que trabajaron en el lugar. “No solo llegaron rápido sino que que en todo momento estuvieron pendientes de nosotros. Nuestros héroes de carne y hueso”, destacó sobre los hombres que responden al Cuartel V de Belgrano, barrio en el que viven Rial y Pereiro.

“También a la policía de la Ciudad y SAME que estuvieron hasta el último minuto”, agregó en los agradecimientos en los que también mencionó a los vecinos que los asistieron. “Nos hicieron el aguante mientras el aguante mientras intentábamos saber qué nos estaba pasando”.

“Fue un shock”, agregó el conductor que también detalló que sus mascotas, Rusty y Suri, “están bien”: “No se separaron un minuto de nuestro lado”.

Por último, dejó una “enseñanza” a sus seguidores sobre la experiencia que le tocó vivir: “Apenas vean fuego, no intenten apagarlo. Llamen rápido al 911 que responden muy rápido y dejen que ellos hagan su trabajo. Hoy lo podemos contar como una anécdota gracias a su profesionalismo. Y gracias a todos los que llamaron preocupados”.

Romina Pereiro, por su parte, también utilizó su cuenta de Instagram para contar lo sucedido en su hogar y llevar tranquilidad resaltando que no hubo heridos por el siniestro. “¡Hola! Les cuento, sí, ayer hubo un incendio en mi casa. Estamos todos perfectos. No hubo heridos”, fue lo primero que escribió la licenciada en nutrición en la red social en la que tiene más de medio millón de seguidores.

“Por suerte mis hijas estaban con su papá”, agregó sobre Emma y Violeta, de su relación anterior con el periodista musical Gustavo Olmedo.

“Estamos bien. Solo un poco shockeados”, admitió Pereiro sobre el episodio que sucedió el lunes por la noche en su casa y que demandó la rápida asistencia de los bomberos y policías, a quienes -al igual que su marido- les agradeció públicamente: “Muchas gracias a los Bomberos del cuartel V de Belgrano, a la policía y a los vecinos que nos ayudaron. Gracias por los mensajes de preocupación a todos”.

