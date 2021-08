Incendio en la Costanera arrasó con un 80% del circuito de sendero

Compartir

En la tarde del domingo, un incendio intencional que tomó grandes dimensiones debido a la sequía y al fuerte viento norte de la jornada, arrasó con un 80% del circuito de sendero que tiene la Municipalidad en la zona de la Costanera y que es disfrute diario de cientos de formoseños que realizan actividades en bicicletas o caminata.

En ese sentido, Carlos Salinas, trabajador de la Municipalidad, lamentó lo ocurrido y pidió más responsabilidad a la ciudadanía, teniendo en cuenta que como estamos en época de falta de lluvias y los pastos están muy secos, un simple cigarrillo sin apagar y que es arrojado en el sector, puede provocar un desastre como el que ocurrió.

Desde lejos se podían observar las inmensas llamas que fueron abatidas por Bomberos y que ayer por la mañana inclusive seguían ardiendo lo que provocó además la intervención de la Comuna para asegurarse de que se apaguen en su totalidad.

“Estuvimos hasta altas horas de la noche trabajando después de ver cómo el fuego iba arruinado el trabajo que venimos llevando adelante desde hace tres años para el servicio de las personas en Formosa”, dijo sobre el circuito de sendero que se vio afectado por las llamas.

“Nosotros tenemos indicio de dónde se inició el fuego de manera intencional que es cerca del restaurante que está a la mitad de la Costanera, los autores del hecho se ve que tuvieron en cuenta el viento porque desde ahí viene arrasando casi el 80% de lo que es el sendero que teníamos preparado para todos, ahora que hay un cambio de viento y el fuego se mantiene en el lugar, todavía está humeando y en cualquier momento eso puede levantarse por eso seguimos trabajando”, explicó ayer por la mañana.

Recordó además que “Formosa está atravesando no solo por una sequía sino que nos está tocando esas heladas que son raras e hicieron que todo el follaje no solo en el sendero sino que en gran parte de Formosa llegue a secarse, el consejo que damos es que ojalá que las personas empiecen a tomar conciencia de ir a disfrutar de estos lugares y evitar prender fuego, tirar sus colillas de cigarrillo que a lo mejor ellos no ven pero el daño que ocasionan es muy grande, hablaba con otros profesionales y coincidimos en que justo estamos transitando por una situación de que la mayoría de las personas están saliendo del covid y lo mejor que hay es salir a caminar, a hacer ejercicio y eso hacen muchos en esta zona, respirar aire limpio, puro y ahora que vengan y que respiren ese humo no está bueno, eso causa un ardor por más que se logre apagar el fuego, ya no es lo mismo”.

Salinas explicó además que el incendio fue intencional y detalló que el último domingo, “en un primer momento a las personas se las había convocado a las 14 horas de diferentes grupos, era una concurrencia de más de 500 personas en todo el sector ferroviario, el circuito de sendero y la cancha que está alrededor, cerca de ese horario inició primero un fuego al costado del circuito cerca de la ribereña donde comienza en San Martín y González Lelong, Bomberos estuvo trabajando ahí y logró contener, apagó por completo con todo su equipo y las personas pudieron ingresar, disfrutaron a pesar de que la entrada estaba un poco deteriorada, entraron familias, a pasear sus mascotas y cuando termina y estábamos levantando todo para irnos vemos a lo lejos que se estaba empezando a prender fuego y ya en otra parte del circuito que sería lo que es el fondo de la parte de atrás, ahora hemos determinado que fue cerca del deck que es un lugar donde no entran personas. no sabemos cómo llegaron a ese lugar, pero lamentamos lo que pasó y pedimos a la gente que tome conciencia sobre el tema de los incendios, más teniendo en cuenta la época de sequía que atravesamos”.

