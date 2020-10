Incendio generó problema eléctrico en el NEA que provocó corte de luz general

Compartir

Ayer por la siesta cuando se registraba una temperatura de 39 grados, un corte de luz general afectó a la totalidad de la provincia de Formosa. Según explicó la empresa Refsa, encargada del suministro, esto se debió a una “perturbación” en el Sistema Eléctrico del NEA, en la línea extra de alta tensión que está a cargo de la compañía de Transporte de Energía Eléctrica Transener, que provocó una pérdida de demanda en el Sistema Eléctrico Provincial. Todo fue a causa de un gran incendio en la zona, según detalló el ingeniero Germán Villalba, gerente de Refsa.

“A partir de las 15:23 horas se produjo un colapso de energía en la línea de 500 mil voltios que es la línea que alimenta la estación Gran Formosa en la provincia, la información que tenemos nosotros es que se produjo un incendio muy importante entre Sáenz Peña y Monte Quemado, es decir, bajo línea de esta alta tensión que empezó a hacer perturbaciones en la línea y pérdida de carga, fue un problema extra provincial cuyo responsable es la empresa Transener”, explicó.

“También a las 15:23 horas salió de la estación transformadora de Sáez Peña, que es una estación importante, dos transformadores de potencia de la provincia de Formosa y la estación transformadora de Chaco, el colapso fue generalizado en Formosa, Chaco y Corrientes que tuvo una pérdida de unos 200 millones de vatios”, detalló.

“La empresa responsable de energizar la línea para que nosotros tengamos energía en Formosa, que es Transener, se solucionó y ya estamos dando energía a toda la provincia de Formosa ya que el apagón fue total, toda la provincia de Formosa quedó sin energía, nuestra alimentación es de la línea de 2 mil que es de extra alta tensión, es el interconectado nacional que tenemos , pero esto fue origen externo, llevamos las disculpas pertinentes a nuestros clientes, son problemas en la línea de transmisión que es nacional”, aseguró.

De la misma forma Villalba manifestó que “es un problema de transmisión de energía que se genera en el Chaco por un incendio que produce una perturbación en la línea, una baja de tensión porque se corta de forma abrupta y nos deja sin energía no solo a Formosa sino que a Chaco y gran parte de Corrientes. No fuimos la única provincia afectada, enseguida estuvimos en comunicación con los referentes de Chaco y Corrientes”.

Seguidamente se refirió a los constantes cortes de luz que se dan durante el verano y donde por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ya advirtieron que sufrirán muchos debido a la desinversión que hubo. “Nosotros estamos trabajando a full, no tenemos ese tipo de problemas, tenemos el segundo transformador de potencia instalado para brindar energía de calidad a los hogares de Formosa, no tenemos ese problema de desinversión, sí algunos problemas de transmisión de energía pero lo vamos subsanando rápidamente, tenemos en stock una cantidad importante de transformadores, si se llega a quemar uno tenemos que cambiarlo, pero le llevamos tranquilidad a la gente, estamos trabajando en este tema”, aseguró.

En cuanto al exceso de consumo teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que se empiezan a registrar en Formosa, aclaró que “nosotros tenemos la transmisión online de la carga que tenemos en la provincia y los transformadores de potencia que tenemos estaban a mitad de carga, tenemos para disfrutar 600 millones de vatios, y estamos en 250 millones, es decir que estábamos a media carga, no tendríamos que haber tenido ningún tipo de problema porque eso da abasto”.

“Si se hace historia hace bastante tiempo que Refsa está cumpliendo con el servicio, no tenemos cortes, tenemos algunos problemas que son del servicio cuando llueve, caen rayos, pero normalmente no tenemos cortes pronunciados, salvo este corte de una hora que fue en toda la provincia, igualmente brindamos un buen servicio en todo Formosa”, finalizó Villalba.