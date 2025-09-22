Incendio Intencional en el Barrio Salvador Gurrieri: el Juez Guillermo Caballero, ofreció detalles de la investigación

El juez de Instrucción N°6, Dr. Guillermo Caballero, ofreció detalles sobre la investigación del reciente y violento incendio en el ex Lote 111 de Formosa. La causa se encuentra en sus primeras etapas, con la policía recopilando pruebas para elevar el expediente.

Un violento hecho conmocionó a los vecinos del barrio Salvador Gurrieri, conocido como ex Lote 111, luego de que un incendio intencional consumiera una vivienda. La presunta víctima, en declaraciones a diversos medios, ha generado un «revuelo mediático» que, según el magistrado, no necesariamente se condice con la información oficial. En una entrevista exclusiva con el programa radial «Exprés En Radio» de FM VLU 88.5, el Dr. Guillermo Caballero, juez de Instrucción N°6, brindó un panorama sobre el avance de la causa.

Primeras Actuaciones y Cautela Judicial

El juez Caballero confirmó que el caso recayó en su juzgado por estar de turno, pero aclaró que la investigación se encuentra en su fase inicial. «Estamos en las primeras actuaciones de la policía. Yo todavía no tengo el sumario policial, entonces está todavía trabajando como corresponde según lo que prevé el Código Procesal Penal para en la provincia de Formosa», explicó el magistrado.

La policía dispone de un plazo de cinco días para recopilar todos los informes, datos y pericias necesarios antes de elevar el expediente al juzgado. El Dr. Caballero enfatizó la importancia de este proceso, ya que es la única información con la que trabajará la justicia. «Recién cuando se cumple ese plazo, yo voy a tener el conocimiento sobre las actuaciones y qué es lo que ha hecho y qué es lo que nosotros debemos hacer desde la perspectiva de la justicia», señaló.

La Carátula y el Rol de la Víctima

Ante la consulta sobre la carátula de la causa, el juez fue categórico: «Todavía no hay carátula para la causa del juzgado. No, pues no tengo el expediente». Aclaró que la carátula policial es un dato que él desconoce hasta no tener el sumario en sus manos.

Respecto a la divulgación de información por parte de la víctima, el Dr. Caballero se mostró reservado. «Más que lo que está surgiendo por parte de la propia víctima, que es quien se está encargando de hacer un raíd mediático y estar comentando qué es lo que pasó», afirmó, y añadió que «manejo con la actuación que venga oficialmente y que sea de efectuada bajo juramento de ley. Si no, si me voy a manejar mediáticamente y por las redes sociales, no voy a llegar nunca a buen puerto».

Próximos Pasos en la Investigación

Se espera que el expediente policial llegue al despacho del juez a fines de esta semana, «jueves, viernes, más tardar», según sus palabras. En ese momento, la justicia analizará los hechos investigados y determinará la calificación jurídica que corresponda.

«Nosotros analizaremos cuál es el hecho que la policía ha investigado y veremos qué calificación jurídica corresponde si la de la policía se condice con la que nosotros analizamos este jurídicamente que debe estar y bueno, buscaremos a quiénes son los responsables del hecho», concluyó el Dr. Caballero. Con la llegada de los informes, se espera avanzar en la individualización de los presuntos autores del hecho, ya denunciados públicamente por la víctima.

El Dr. Guillermo Caballero reiteró su agradecimiento por el contacto y se comprometió a volver a informar una vez que la investigación arroje datos fehacientes y oficiales. La comunidad de Formosa permanece atenta al desarrollo de esta causa que ha generado gran repercusión mediática y social.