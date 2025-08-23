Incendios en Salta: más de 20 focos movilizaron a bomberos y fuerzas de seguridad

23/08/2025

Más de 20 focos ígneos pusieron en alerta a Salta el viernes, tanto a la capital provincial como a localidades cercanas como San Lorenzo Chico, San Luis, El Encón, La Silleta, General Güemes y El Bordo. Los operativos movilizaron a más de 100 policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, equipos municipales, Samec y Aguas del Norte, que abastecieron de agua y equipamiento a autobombas, camiones cisterna y vehículos de ataque rápido.
La zona más afectada fue Villa Violeta, en San Luis, donde un incendio de gran magnitud dañó viviendas y provocó intoxicaciones por humo, atendidas por el Samec. Según informó el secretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, en la provincia se registraron 21 incendios que obligaron a evacuar a 19 niños y dos madres por el riesgo que representaba el fuego para sus viviendas.
Durante la jornada se registraron más de 400 llamados al 911 y las acciones de contención continuaron durante toda la noche, con la participación de la Guardia Civil y bomberos voluntarios. Flores destacó que la rápida intervención fue clave para evitar que las llamas se propagaran en zonas críticas como Villa Violeta.

