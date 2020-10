Incendios: “Estamos en una situación de emergencia”, advirtió jefe de Bomberos

Compartir

Linkedin Print

Formosa no escapa a lo que sucede en otras regiones del país, donde el intenso calor y la prolongada sequía hacen propensos los incendios.

“Las temperaturas que tuvimos esta semana que oscilaron entre los 40 y 43º C, el fuerte viento norte y la falta de lluvias hacen propenso los incendios. En lo que va del año, Bomberos intervino en 1.800 focos ígneos en toda la provincia, tanto de pastizales como forestales, con lo cual no estamos exceptos de lo que sucede en otras partes del país”, sostuvo el comisario inspector Mario Gaona, jefe del Cuerpo de Bomberos.

En este contexto, alertó que “en la Provincia en este momento la situación es de emergencia ya que los siniestros no solo afectan a una persona en particular, sino que aquejan a toda una comunidad”, como fue lo que sucedió en la localidad de San Martín Dos.

Describió que se trató de una de las intervenciones más grandes en cuanto a quema de pastizales, en virtud de los daños que se constataron en el lugar y que de acuerdo a las investigaciones que llevó adelante el personal de Bomberos “por negligencia de alguna persona, que en principio, quería quemar el pastizal pero con el fuerte viento y la alta temperatura hizo que se propagara el fuego a grandes extensiones de campos, e incluso llegó al casco del pueblo ocasionando daños en cuanto a muerte de animales bovinos y equino”.

Asimismo, advirtió que en el caso de los incendios de grandes magnitudes en zonas de campos, la tarea se hace mucho más difícil porque la unidad de socorro, si bien cuenta con todo el equipamiento, “no puede ingresar con el vehículo sino que lo hace con una mochila de agua para poder seguir extinguiendo el fuego campo adentro”.

Agregó que “ante las altas temperaturas que se están registrando, más el viento norte y la falta de lluvias, generan todas las condiciones para que el fuego se vuelva incontrolable. Por lo que en estos días, por cada intervención que realizó el personal de Bomberos, fueron afectados una superficie de 500 a 600 hectáreas de campo”.

73º aniversario

Por otro lado, el comisario inspector Gaona destacó que ayer se cumplió el 73 aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia y en ese marco sostuvo que “es un día de alegría por la labor que cumplimos al servicio de la comunidad, aún a riesgo de la propia integridad física”.

Explicó que “el personal del Cuerpo de Bomberos tiene un alto grado de responsabilidad primero con aquellas personas que sufren el siniestro o emergencia, donde siempre la prioridad es la vida y después lo material. Y segundo, también responsabilidad a la hora de protegerse mediante los materiales que provee el Gobierno de la provincia, ya sea para las tareas de socorro o elementos de protección personal, como botas, trajes estructurales, cascos, entre otros. Así como la capacitación y los medios para poder auxiliar en los casos de emergencia”.

Otro aspecto que resaltó fue la labor que cumple el bombero, a la que describió de “atípica” comparada con otro trabajo, ya que el normal de la gente cuando ocurre un incendio tiene que resguardarse del lugar, “en cambio el cuerpo de bomberos debe ingresar en la zona de riesgo para así sofocar esa emergencia”, distinguiendo de esa manera la acción loable y solidaria que realizan diariamente.

Por último, subrayó que se trata de una labor intensa y comprometida que realiza el personal, que en el interior cuenta con ocho destacamentos, mientras que en la ciudad de Formosa el cuartel central se encuentra en la Costanera y la otra sede en el barrio San Miguel.