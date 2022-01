Incendios: llaman a tomar conciencia sobre la grave situación que atraviesa el campo

Compartir

Mediante un comunicado, la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (Cha-For) llama a tomar conciencia sobre la difícil situación que se está viviendo en el campo debido a las altas temperaturas y la gran sequía que está atravesando el país «queremos crear conciencia social sobre la situación para prevenir incendios que perjudican a todos los productores agropecuarios, como así también a nuestra sociedad toda y, lamentablemente, a nuestro medio ambiente».

También hacen un llamado a los productores para recordar pautas «sobre el manejo del fuego”, agregando que no son épocas para “quemar”.

Por ello, es muy importante, no iniciar ningún foco de incendio y si uno ve un foco activo denunciar directamente a las autoridades.

En esto, es imprescindible la buena comunicación entre los vecinos a fin de prevenir las situaciones lamentables que estamos viviendo. Es necesario, si se dispone, tractor y rastras para realizar contrafuegos en el menor tiempo posible, la correcta limpieza de alambrados, etc.

La idea principal dice los hombres de campos de Chaco y Formosa es no quemar bajo ningún concepto concientizando al personal sobre los peligros que entraña el mismo.

«La situación no es buena y para el futuro próximo no hay buenas perspectivas climáticas, por ello se apela a la conciencia social para evitar el inicio de fuegos en cualquier parte de las provincias», cerró diciendo.

